El Parlament constitueix la comissió per investigar el «Catalangate» amb Serret i Batet al capdavant

Més de quatre mesos després d'anunciar-ne la creació , el Parlament finalment ha posat en marxa aquest dimecres la, que presidirà la diputada d'ERC, que ha estat ratificada durant la sessió. També ha sortit escollit com a vicepresident, actual president del grup parlamentari de Junts. La secretaria, l'ocuparà la diputada de la CUPTots els grups han donat suport a aquestes iniciatives excepte Vox, mentre quela comissió.La creació de la comissió va ser una iniciativa dels grups independentistes i els comuns per poder aclarir el que envolta l'espionatge a líders independentistes amb el programari Pegasus. Es va presentar com a contraatac just després que all'impuls d'una investigació pel bloqueig del PSOE, i després d'unes declaracions per part del president Pedro Sánchez titllades d'insuficients per part dels partits independentistes. Precisament per aquest motiu aquest dimecres era una incògnita la posició del PSC, que finalment ha donat suport als noms acordats per dirigir la comissió.Ha trigat més de quatre mesos a constituir-se després d'haver-se encallat per lesper presidir-la, però finalment els quatre partits van arribar a un acord per desbloquejar-la i així no allargar més la creació d'aquesta comissió.Quan els quatre partits van registrar la seva creació, van explicar que l'objectiu era poder investigar tot el necessari perquè s'assumeixin. Van fixar la necessitat que durant un any de treball, compareguin alts càrrecs de l'Estat per intentar esclarir els fets.A partir de les compareixences, que sempre són voluntàries i no obligatòries, la comissió elaborarà unes, penals o civils. També podrà emprendre accions legislatives i judicials en funció d'aquestes conclusions a partir de les quals s'elaborarà un dictamen que serà debatut al ple de la cambra catalana.La creació d'aquesta comissió se suma a la resta d'iniciatives judicials i polítiques que es van posar en marxa a finals d'abril per denunciar aquest espionatge. El Govern va anunciar que es personaria com a acusació popular en totes les causes judicials que s'obrin derivades, diversos afectats van anunciar i presentar querelles, com també ho van fer entitats com Òmnium o l'ANC.

