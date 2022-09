Putin anuncia una «mobilització militar parcial» de la població russa per aturar l'ofensiva ucraïnesa

Nova escalada de la guerra d'Ucraïna. El president de la Federació Russa,, ha anunciat aquest dimecres al matí unade tota la població per afrontar l'ofensiva ucraïnesa. En un missatge institucional a la televisió russa, Putin ha explicat formalment que aquesta mesura, que suposa una escalada de la guerra, es duu a terme per "alliberar el Donbass". El president rus ha assegurat que la mobilització començarà aquest mateix dimecres i ha ressaltat que"Tenim uns enormes recursos de mobilització entre aquells que ja han servit (a l'Exèrcit), que tenen experiència de combat i especialitat militar. Tenim gairebé 25 milions d'ells. Es pot entendre que aquesta mobilització és parcial", ha recordat Shoigu, segones les seves declaracions d'aquest dimecres recollides per l'agència TASS.Les autoritats de les autoproclamades repúbliques devan anunciar dimarts la celebració d'un referèndum per annexionar-se a Rússia. La votació, segona la previsió que han fet els rebels, començaria aquest divendres i s'allargaria fins dimarts de la setmana que ve. Cal recordar que el país presidit per Vladímir Putindesprés de reconèixer la independència d'aquestes dues regions i al·legant que l'"operació militar especial" es feia per protegir la població del Donbass de les tropes ucraïneses. Anys enrere, la península de Crimea també va ser annexionada.La mobilització militar parcial de la població és la resposta de Putin a la contraofensiva ucraïnesa, que ha sorprès les forces armades invasores. L'anunci del president rus ha arribatdesprés que les seves declaracions, previstes per a la tarda del dimarts, s'ajornessin en diverses ocasions per motius no especificats. La cambra baixa del Parlament de Rússia va aprovar aquest dimarts un paquet de mesures molt dures pels delictes comesos en període de guerra. La rendició, els saquejos o la deserció seran perseguides de manera categòrica per les forces armades.

