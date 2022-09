Els prorussos de l'est d'Ucraïna anuncien un referèndum per unir-se a Rússia

Moviments delsde l'est d'després de la contraofensiva de les tropes de Kíiv . Les autoritats de les autoproclamades repúbliques de, a la regió del, han anunciat la celebració d'un referèndum per annexionar-se a. La votació, segona la previsió que han fet els rebels, començaria aquest divendres i s'allargaria fins dimarts de la setmana que ve.L'anunci l'ha fet el president de parlament de Lugansk,, hores després que els membres de laaprovessin per unanimitat una llei sobre la celebració del referèndum. Poc després, la Cambra Pública de Donetsk ha confirmat que la votació en aquest territori tindrà lloc a les mateixes dates.Cal recordar que el país presidit perva envair Ucraïna el passat 24 de febrer després de reconèixer la independència d'aquestes dues regions i al·legant que l'"operació militar especial" es feia per protegir la població delde les tropes ucraïneses. Anys enrere, la península detambé va ser annexionada.I no són els dos únics territoris que es preveu que optin pel referèndum. El consell cívic instal·lat per les autoritats prorusses a la regió deha presentat aquest dimarts una iniciativa per celebrar un referèndum sobre l'annexió a Rússia. Així, ha mostrat la seva confiança que la iniciativa rebrà el suport de la població i que la unió a la"garantirà la seguretat al territori de la regió".Tampoc és el primer intent dels prorussos a Kherson. A principis d'aquest mes de setembre les mateixes autoritats van anunciar el cessament temporal dela Rússia argumentant motius de seguretat, en el marc de lallançada per les tropes ucraïneses en aquesta zona.

