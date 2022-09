L'escriptora Lucía Etxebarría no es disculpa per haver plagiat un article i culpa el seu diari

Lucía Etxebarría en @EspejoPublico pidiendo perdón por plagiar a @MontagudNahum. Que no, que es bromi. No ha pedido perdón. Se ha inventado una "desavenencia" con @elperiodico. pic.twitter.com/oTYW9uAsMr — Gem Muay 🦩 #HabráLeyTrans 🏳️‍⚧️ (@GemMuay) September 20, 2022

¿De verdad te paga @elperiodico por plagiar? Supongo que te pagan por palabras, ¿no, @laetxebarria?



Plagiado de este artículo del 10 de agosto de 2021: https://t.co/AnPVluLKxr pic.twitter.com/2nYPnSiyKB — Gem Muay 🦩 #HabráLeyTrans 🏳️‍⚧️ (@GemMuay) September 18, 2022

Surrealista justificació de. El Periódico li va retirar aquest cap de setmana un dels seus articles al diari per un plagi deliberat a un altre article del psicòlegRubio. Etxebarría, tertuliana del programa Espejo Público d'Antena 3, ha estat interpel·lada per Susanna Griso perquè expliqués que havia passat. En una sorprenent resposta, l'escriptora ha assenyalat al diari com a "possible avís" per "les desavinences laborals" que han tingut les dues parts.A més, afegeix que "en tot cas, qui s'hauria de queixar és Montagud", l'escriptor original de les tesis exposades en l'article d'Etxebarría. En cap cas s'ha disculpat i ha assegurat que tot el que deia "ha estat recomanat per professionals", que també analitzen el cas. En una publicació d'aquest cap de setmana, el mitjà va relatar que Etxebarríade l'escrit de l'expert en psicologia. En concret, es tracta d'un escrit del 2021 on abordava diverses qüestions sobre la família i els seus aspectes psicològics.

