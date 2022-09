Per què les dones a l'Iran cremen els seus hijabs? Masha Amini és la resposta

This is Iran today. A woman proudly burning the most visible symbol of religious dictatorship; compulsory hijab.

Hijab police killed #MahsaAmini but now there are millions of Mahsa in Iran who are shouting NO to Forced hijab NO to gender apartheid regime.#مهسا_امینی pic.twitter.com/9tzd9IRwgB — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Iranian people are cutting their hair short to protest the killing of a 22 yo girl Mahsa Amini by the police in Iran bc of hijab #MahsaAmini#مهسا_امینی pic.twitter.com/vWRYR14sJ8 — blue dream (@callmebluedream) September 19, 2022

El hashtag, amb gairebé 2 milions de mencions a Twitter segons l'agència Reuters, s'ha convertit en la principal àgora mediàtica en la qual ciutadans d'arreu del món lamenten i denuncien la mort de Mahsa Amini, la. El seu nom ja és una icona per a les dones iranianes, que han sortit als carrers de nombroses ciutats del país com a símbol de protesta.Divendres passat, dia 16 de setembre, Aminiper la capital del país, Teheran,, per la qual cosa se li podia veure una mica de cabell. A l'Iran, les dones joves, sobretot en zones urbanes, acostumen a portar-lo així. És un costum, tot i que infringeix l'estricte i implacable codi d'indumentària de les autoritats. En veure Amini, uns agents de la policia religiosa se li van acostar iD'allà, i en el temps que van trigar a arribar a l'hospital va morir, tal com ha comunicat públicament el mateix centre sanitari. Només saber-se la notícia, part de la població -també homes- va sortir al carrer a manifestar-se., segons l'agència Efe, es van aglutinar en el bulevard Keshavarz de Teheran, des d'on van bramar consignes contra els líders iranians i els agents d'ordre públic.Amb data d'aquest dimarts, les manifestacions sumen un total d'almenys, que les autoritats asseguren que són falses i l'organització de drets humans Hengaw defensa i atribueix a la brutalitat policial. Segons l'entitat, un grup d'agents hauria obert foc contra la multitud en diverses protestes. Concretament, en una mobilització a la ciutat natal de la jove, Saqez, i en dues localitats del Kurdistan iranià, Divandarreh i Dehgolan.Per intentar calmar els ànims,, una versió que la família no creu perquè, han explicat, "tenia una molt bona salut" i "cap malaltia prèvia a la seva detenció". Els més pròxims a la jove han considerat que el que veritablement va passar és que els agents la van colpejar fins a deixar-la en coma i això va provocar la seva mort.A banda de les marxes, les dones iranianes també han impulsat una espècie dea les xarxes socials en senyal de sororitat i alhora de ràbia per la mort d'Amini. Consisteix, bàsicament, a tallar-se els cabells -considerats sexuals en l'Islam- i cremar els seus hijabs, un accessori que moltes consideren "imposat" per un règim que aplica un

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor