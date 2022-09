El govern espanyol planteja recentralitzar impostos per evitar la «competència» entre autonomies

Embolic per la supressió de l'impost de patrimoni a Andalusia. El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, ha criticat la cessió d'impostos estatals a les comunitats autònomes i ha afirmat que genera "derives indesitjables". El president andalús, Juanma Moreno, va anunciar queuna mesura que el ministre veu "regressiva" quan "el que cal fer ara són polítiques redistributives".En una entrevista aquest dimarts al matí a Onda Cero, el titular de Seguretat Social ha lamentat que a l'estat espanyol hi hagi"És un despropòsit", ha dit, i ha defensat una recentralització fiscal per evitar-ho."Tot això ve d'un disseny millorable del sistema de finançament autonòmic", ha opinat Escrivá, que ha mostrat preferència pelque assigna recursos a les regions segons la despesa efectiva en serveis públics o quina ha de ser la despesa per càpita. El model de cessió d'impostos que té "tradició" a Espanya, en canvi, és "menys fi", segons Escrivá. El ministre ha remarcat que es tracta d'unaPer la seva banda,de l'impost de patrimoni per evitar moviments com el del president andalús. Ho ha dit el president de la formació al Congrés,, en roda de premsa a la cambra baixa. El portaveu d'Unides Podem,ha apuntat que si s'hagués aprovat l'impost estatal a les grans fortunes, no es produiria aquest "dumping fiscal".El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha defensat que "e". El republicà ha reivindicat que cada autonomia ha de poder actuar segons les seves particularitats, però ha rebutjat que es puguin crear paradisos fiscals.

