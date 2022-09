Desconvocada la vaga de neteja per la Mercè a Barcelona

El sindicatha deciditde Barcelona que estava prevista durant les festes de la Mercè, segons ha avançat betevé i ha pogut confirmar. Tenia una durada de cinc dies -entre el 21 i el 26 de setembre- i afectava la neteja viària, la retirada d'escombraries i el manteniment del clavegueram de la ciutat. Era la primera convocatòria de vaga dels serveis de neteja de la capital catalana en 40 anys i, finalment, no se celebrarà gràcies a un acord entre UGT i les empreses encarregades del servei.Les quatre empreses responsables de la neteja de la ciutat -FCC, Sorigué, Prezerp i Urbaser- han decidit finalmentpactats per al 2021 i 2022, un fet que l'Ajuntament de Barcelona els reclamava i que ha estat clau per resoldre una situació enquistada des de feia setmanes. El pacte entre sindicat i empreses, doncs, preveu que els treballadors cobrin alelde la revisió salarial i aelEl consistori barceloní va arribar a un acord amb UGT el passat mes d'abril amb el qual es comprometia a fer que les empreses de neteja paguessin als seus treballadors i treballadores l’increment de l’IPC dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022. Amb aquest pacte es va evitar una vaga de sis dies, però el cert és que, a hores d'ara, el personal de neteja de la ciutat només ha cobrat l'increment del 2019 i del 2020.Estava previst que l'import dels dos últims anys el percebessin a finals del mes de juliol, però, segons el sindicat, no ha estat així i, per això, havien cridat de nou a la vaga fins que es compleixi amb l'acordat. Finalment, aquest dilluns, només dos dies abans de començar la vaga, elha arribat aamb les empreses responsables de la neteja a Barcelona i, així, ha quedat

Acord UGT i Empreses Neteja Barcelona by naciodigital on Scribd

