Andalusia suprimirà l'impost de patrimoni per atraure rendes altes

El president de la Junta d'Andalusia,, ha anunciat aquest dilluns la supressió de l'import de patrimoni a la comunitat autònoma que governa, amb la voluntat d'atraure rendes altes. "", ha explicat. Sense aquest tribut sobre la riquesa, però, la seva administració deixarà de recaptar 93 milions d'euros anuals, un 0,6% del total.", ha justificat. Aquest paquet de mesures ha de permetre ingressar 360 milions a les arques públiques, segons el dirigent del Partit Popular andalús. Sigui com sigui, 16.785 ciutadans deixaran d'abonar l'impost, tal com indiquen les dades del 2020 de l'. La proposta fiscal "revolucionària" de Moreno també inclou la variació a la baixa, d'un 4,3% menys, dels tres primers trams de l'. Pretén, així, mitigar els efectes de la inflació.El president andalús ha emmarcat la rebaixa, de manera conscient o inconscient, en la política impulsada a Madrid per, a qui ha elogiat. "", ha compartit. De fet, Andalusia serà la segona comunitat on es paguin menys impostos, només per darrere de la madrilenya.L'grava a Andalusia la riquesa dels contribuents sempre que sigui superior als 700.000 euros, tenint en compte els béns mobles i immobles -habitatges, accions i joies, entre moltes altres coses. No té en compte, però, la residència habitual sempre que estigui valorada en menys de 300.000 euros.

