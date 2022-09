El municipi que cobrarà per collir bolets: «Volem evitar el descontrol»

Collir bolets a Alins tindrà un preu. L’ha decidit regular-ne la recol·lecció i cobraràal dia per poder buscar bolets als boscos del municipi. Segons confirmen des del consistori, la mesura entra en vigor aquesta mateixa temporada i també limita la quantitat de bolets per persona, que no pot sobrepassar elsde pes.L’alcalde d’Alins,, ha explicat aque la mesura, aprovada l'any passat en ple, voler evitar el" que es viu a la Vall Ferrera durant la temporada, especialment entre setmana. En paraules de Pérez, molta gent va a buscar bolets en grans quantitats només, afirma.El batlle apunta també que el manteniment de lesés car, i que amb la nova taxa es vol evitar lade persones i vehicles durant la tardor. "No és una gran taxa i creiem que el preu és assequible", sentencia Pérez.Amb aquesta mesura, doncs, la regulació que des de fa gairebé una dècada s'aplica a l'es fa extensiva a tot el municipi pallarès. En especial, es vol limitar l'efecte dels boletaires en llocs molt freqüentats com els boscos de Virós d'Araós, el de Virós d'Ainet de Besan, la muntanya d'Alins o d'Àreu.Alins no és el primer al Pallars en aplicar una taxa als boletaires. En aquesta àrea protegida del Parc Natural de l'Alt Pirineu, l'Ajuntament d'també cobra 3 euros per persona al dia i un màxim de 10 de quilos als boscos del municipi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor