El Govern accelera les multes a grans tenidors per no oferir lloguer social a famílies vulnerables

Multes minses, d'inici

Els tempos d'una sanció

L'activisme, parcialment satisfet

El Govern de la Generalitat ha accelerat els últims mesos una de les principals reclamacions que es feia a l'executiu català després d'aprovar lleis pel dret a l'habitatge: que les apliqués i. La llei 24/2015, suspesa fins al 2019, facultava l'administració per sancionar els grans tenidors de pisos que no oferien lloguer social a famílies en situació d'exclusió residencial. Tanmateix, segons dades del passat juliol, en tot aquest temps s'havien imposat únicament sis sancions. Dos mesos després, les xifres comencen a créixer.. Una tendència que el Govern preveu que ara agafi embranzida, especialment amb la incorporació dededicats exclusivament a gestionar aquests expedients. Aquest pla de reforç, anunciat aquest dilluns, comptarà ambde pressupost.El pla del govern català és bicèfal, de fet. El gruix de la inversió anirà a parar a aquests nous treballadors de Consum -1,5 milions, en dos anys-, però també es destinarande conscienciació dels drets de la ciutadania pel que fa a l'habitatge. "Disposem d'una llei valuosa i cal que la ciutadania la conegui per fer-la complir", ha recalcat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Són dues cares d'un pla que, d'entrada, pretén que el ritme de tramitació de sancions agafi, ha apuntat el director de l'Agència Catalana del Consum,Les noves dades aportades pel Departament d'Empresa i Treball concreten, també, que s'han obert 141 expedients i una mica més d'una tercera part ja ha acabat amb la resolució de multa. Els sancionats són empreses immobiliàries que són grans tenidors d'habitatge i que han obviat l'obligació legal d'oferir un lloguer social a les famílies vulnerables que viuen en algun dels seus pisos. Ara, amb el reforç de personal, hi ha la previsió aproximada que Consum pugui tramitar, ha apuntat el conseller d'Empresa i Treball,Segons ha explicat Sutrias, l'agència té una capacitat de sanció d'entre 30.000 i 100.000 euros per a cada expedient, però s'ha optat per aplicar l'estrat més baix de la forquilla perquèi, d'inici, s'està apostant per actuar amb "prudència i proporcionalitat. Igualment, Torrent ha recordat que "les sancions són acumulatives" i que, per tant, un mateix gran tenidor es pot trobar diverses multes per diferents casos.Tot i que no es té constància de si hi ha empreses que acumulin diversos expedients, sí que s'ha aportat informació sobre la localització d'aquests expedients. Hi predominen els de. En el cas de Barcelona, no es comptabilitzen en aquests expedients perquè els tramita directament l'Ajuntament, no l'agència catalana.Igualment, Sutrias ha assegurat que les multes que s'han aplicat ara són el resultat d'unades del 2019, si es té en compte que fins ara no existia un cos de professionals centrat en tramitat aquests expedients i que els inspectors de Consum han d'atendre moltes altres casuístiques de tot el territori català. En aquest sentit, amb el nou equip, això s'espera que canviï. Si bé el director de l'Agència Catalana del Consum ha remarcat que cada cas té unes característiques úniques i que hi pot haver gran diferències, per exemple, pel volum del recurs que interposin les empreses agreujades, el temps aproximat entre que es denuncia un cas i s'acaba resolent la multa. "Podríem parlar que un termini raonable serien sis mesos", ha fixat.El grup promotor de la llei 24/2015, i de la seva actualització amb la 01/2022, -format per la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i l'Observatori DESC- ha rebut aquesta novetat com "una bona notícia". En un comunicat, a més, ha insistit en què aquest nou pas del Govern ve a dir que, tot recordant que el passat juny van fer una acció de protesta, precisament a l'Agència Catalana de Consum, perquè es comencessin a sancionar els grans tenidors que ignoraven la llei.En aquest mateix sentit, el mateix grup impulsor d'aquestes lleis contra l'emergència habitacional denuncien que fins ara el que s'havien trobat eren grans tenidors que. Ara, en canvi, confien que aquest camí es comenci a revertir, amb els nous recursos que el Govern ha anunciat que destinaria a inspeccionar aquestes vulneracions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor