Qui és Basha Changue, la candidata de la CUP per recuperar Barcelona

Una cara més coneguda

Candidatura de la mà dels moviments socials

Més temps per preparar-se

Les bases de lahan escollit aquest cap de setmana la diputada Basha Changue com a candidata a l'de cara a les. Fa dies que el nom de Changue, que s'ha presentat pel nucli de Nou Barris, era el principal favorit en totes les travesses internes de la formació , que té com a repte principal recuperar la presència al consistori de la capital catalana, després de quedar-ne fora l'any 2019. En una roda de premsa aquest matí a la, la CUP ha presentat la llista per Barcelona amb els diputats Eulàlia Reguant i Carles Riera, dues veus fortes dels cupaires al Parlament i també veïns de Barcelona.Changue ha dit que la CUP vol tornar a l'Ajuntament de Barcelona perde les polítiques de la marca Barcelona, que expulsen els veïns. "Tornem perquè Barcelona deixi de ser moneda de canvi per silenciar un conflicte que té lloc a nivell estatal, autonòmic i municipal", ha afirmat, fent referència a l'aprovació dels pressupostos. Per això, els cupaires volen frenar "l'expulsió de les veïnes" d'una ciutat "hostil", i ha acusat els comuns de "cronificar" les polítiques de la "". La candidata ha assenyalat el "desastre" de l'i el problema dels preus del, en una ciutat, ha dit, que està"El model de ciutat s'ha construït a força de", ha denunciat Changue. Per tot plegat, la CUP vol apostar per la "planificació i la diversificació econòmica", que enfoqui el model de ciutat en el "decreixement" del turisme i aposti per un model productiu "sostenible" i que posi "les veïnes al centre". "Les polítiques de Barcelona i l'Àrea Metropolitana s'han de fer pensant en les afectacions que poden tenir en la resta del territori", ha afirmat, i ha dit que els cupaires volen un model de ciutat on els veïns puguin "viure-hi, gaudir-hi i no fer-ho a costa de la resta".La candidata ha evitat entrar a valorar possibles pactes postelectorals i ha assegurat que la candidatura no és "antiColau". "", ha dit, però ha garantit que criticaran tot allò que calgui de l'actual govern municipal. De tota manera, la proposta cupaire és "propositiva" a favor dels veïns. "Les polítiques i propostes que no vagin en aquest sentit seran criticades i confrontades amb contraproposta", ha dit. La CUP tindrà proximitat amb aquelles candidatures que facin polítiques a favor dels veïns, independentment dels colors polítics a excepció de l'extrema dreta i partits espanyolistes.Una de les particularitats que arrosseguen Changue al lideratge del partit a Barcelona és que, entre altres motius, suposa un canvi respecte a la llista que va presentar la CUP els comicis anteriors, quan no es va aconseguir representació al consistori. En aquell moment es va presentar una llista liderada per, un perfil sòlid pel que feia al coneixement dins l'espai anticapitalista barceloní, però amb poc reconeixement entre la ciutadania. Ara, el fet que Changue hagi tingut mésdes de fa un any i mig -malgrat que no és un dels noms més rellevants al Parlament- es veu com una possible millora en el flanc electoral.De fet, durant els parlaments de l'esquerra independentista per la, coincidint amb el moment en què quedava una setmana per a la votació interna a Barcelona, la mateixa. Un paper que no acostumava a tenir en altres cites similars de la CUP. Durant la seva intervenció, precisament, va reivindicar el municipalisme i la necessitat de fer de "dic de contenció de les polítiques capitalistes".L'actual diputada de la CUP ha estat regidora de Moià -el lloc on va néixer el 1984- de manera temporal abans d'arribar al Parlament. La candidata va viure a Barcelona, però en va haver de marxar. Té un llarg recorregut polític i activista en matèria. Va impulsar AfroFem Koop, va liderar Afroféminas i és membre també de la Comunitat Negra, Africana i Afrodescendent de Catalunya. El 2019 va sortir escollida com a alcaldable per Moià i va liderar el grup municipal fins que va sortir escollida com a número 5 per Barcelona a les passades eleccions catalanes.A la CUP, és membre de la comissió antiracista, i al Parlament forma part de la comissió d'Igualtat i Feminismes, on ha impulsat diverses iniciatives en aquest àmbit i contra el racisme institucional. Si la CUP obté representació, Changue haurà de deixar el càrrec de diputada, d'acord amb el codi intern dels anticapitalistes.Des de la CUP s'ha reivindicat l'èxit de la Diada malgrat els intents de desmobilització i ha criticat la taula de diàleg, recordant que el Ministeri de l'Interior vincula l'independentisme amb el terrorisme.han escollit els noms que acompanyaran Changue. Seran. El diputat Carles Riera ha estat l'encarregat de presentar-los, i els ha definit com a "lluitadors" de la ciutat de Barcelona per aconseguir que la capital no sigui "una marca ni una mercaderia".ha explicat que la CUP vol tornar a l'Ajuntament contra una "ciutat hostil" que no permet que els joves s'emancipin i prioritza un model turístic que beneficia les empreses. "Volem transformar aquesta ciutat i interpel·lar el conjunt de les veïnes i dels moviments populars per tornar a entrar a l'Ajuntament", ha ressaltat. Així, ha dit que la candidatura serà de "conflicte" amb les elits de la ciutat i anirà de la mà amb el moviment per l'habitatge, ecologista, jovent organitzat i, en general, amb les classes populars. "Portem anys organitzades al carrer, però volem tornar a l'Ajuntament", ha dit Llena.ha dit que la llista és representativa de les "lluites veïnals" de la ciutat. "Som activistes que conformem un equip potent amb vocació guanyadora i que situarem una alternativa guanyadora per una ciutat travessada per les desigualtats", ha dit. Estivill ha fet una crida als veïns cansats del "model de ciutat excloent" per sumar-se al projecte. "Volem ser un catalitzador per obrir un nou cicle; volem convertir el desencís i la ràbia en compromís i il·lusió", ha afirmat. El candidat ha assegurat que la llista és "coral" i el projecte, "col·lectiu". "Tothom té la porta oberta", ha assegurat.Una de les altres diferències respecte a la candidatura anterior és que aquest procés intern per tenir una candidata oficial. Si l'anunci de Saliente es va fer el febrer del 2019, a tres mesos i mig de les eleccions, en aquesta ocasió la decisió es tancaDes de la formació es veu com una possibilitat per establir amb més solidesa el coneixement i la fermesa de la candidatura.També es preveu que hi hagi una participació més baixa a les eleccions i que ja no es tinguiper la presència d'una candidatura alternativa als partits actualment representats al consistori, com la que va liderar Jordi Graupera amb Barcelona és Capital (que també va quedar fora per manca de suports). Alhora, elper la pèrdua d'algunes prioritats socials, marcat per la necessitat de mantenir el pacte de govern amb el PSC, també es considera clau. Amb tot, la seva intenció és fer d'accelerador de les polítiques socials i de xoc frontal a una eventual entrada de Vox a l'ajuntament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor