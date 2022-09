El «no» a les vaquetes de Santpedor guanya amb un resultat encara més just que fa 3 anys

Esperant les vaquetes, en una foto d'arxiu. Foto: Pere Fontanals

El "no" a lesal Bages, ha tornat a guanyar en la consulta no referendària que s'ha celebrat aquest diumenge al llarg de tot el dia a. I com fa tres anys, el resultat s'ha decantat a favor dels contraris a l'acte amb animals per. De fet, aquesta vegada ha estat encara per menys vots que fa dos anys: 41 per 46 el 2019.A la consulta, que ha registrat cues al llarg de tot el dia a Cal Llovet, hi han votat un total de 2.750 veïns de Santpedor, amb unasobre els que estaven cridats a votar. D'aquests, 1.372 han votat "no" a recuperar les vaquetes i 1.331 han votat que "sí". A part, 21 votants s'han abstingut i hi ha hagut 26 vots nuls. La consulta s'ha decidit per 41 vots de diferència, un estret marge d'El resultat de la votació, la segona que es decideix per un marge molt estret de vots, demostra que la celebració de les vaquetes durant la Festa Major divideix enla població de Santpedor. La diferència de 46 vots de la consulta de 2019 vaels veïns favorables a la celebració que van protagonitzar diversos incidents desagradables contra els partidaris d'abolir-la.Ara, amb un resultat encara més ajustat que llavors, i amb una, sumat al compromís de l'Ajuntament d'acatar el resultat de la consulta com si fos referendària, faltarà veure com reaccionen uns i altres en un debat que divideix el poble en dues parts iguals.Aquest cop, l'Ajuntament inscriurà el poble com aal Parlament.

