Presidents, monarques i líders de tot el món acomiaden Elisabet II en un funeral d'estat al Regne Unit

Celebritats i líders de tot el món, presents

Diverses hores després, a les 10:35 del matí, membres de la guàrdia reial recolliran el fèretre per traslladar-lo, a bord un altre cop d'un carro d'armes, fins a l'abadia de Westminster, a l'inici d'un breu seguici fúnebre.Darrere del fèretre avançaran a peu el rei Carles III i altres membres de la família reial, tal com ja va passar dimecres amb el trasllat del taüt des delfins a Westminster i, prèviament, a la capital d'Escòcia. La processó conclourà a les 10:52 hores, moment en què el seguici entrarà a l'abadia de Westminster, on ja hi seran tots els convidats.Les portes del temple s'obriran a les 8.00 i està previst que hi assisteixin unes 2.000 persones, si bé el Govern no preveu divulgar una llista oficial de convidats. Entre els que han confirmat assistència hi ha els reis espanyols, així com la totalitat de les cases reials europees ii d'altres països que se senten especialment propers al Regne Unit, per exemple el nord-americào el francès