Vaixells enfonsats, més de dotze afectats i un ferit greu en la tempesta del Maresme

. Amb aquestes paraules l'alcalde de Mataró, David Bote, ha donat l'última hora a Catalunya Ràdio sobre l'estat de salut del conductor rescatat aquest divendres del seu cotxe a la ciutat catalana en estat greu. L'individu es va quedar atrapat al pas soterrani del Cargol, que havia quedat inundat per les fortes pluges que han assolat el país les darreres hores, especialment el Maresme.A la capital de comarca, van arribar a caure. La intensa tempesta va ser especialment important a la zona del port, oni es van veure afectats una dotzena més, segons ha informat Protecció Civil. En cap dels casos hi ha hagut persones afectades ni vessament de combustible tot i que els serveis d'autoprotecció del port han actuat posant barreres de contenció preventivament. En total, el telèfon d'emergències 112 ha rebutfins que ha durat el perill. La majoria de les trucades s'han fet des de Mataró, però també destaquen les alertes que s'han rebut des de Pineda de Mar, Calella, i la comarca de La Selva (Girona).També a Mataró,i ha calgut avaluar la seva seguretat i estabilitat tret que es patia per l'estructura dels edificis. Però segons l'alcalde, els estudis ja s'han fet i han estat favorables, per la qual cosa les famílies ja han pogut tornar a casa., ha preocupat l'aigua que s'ha arribat a acumular en una. Quan han començat les pluges, els alumnes encara eren a l'interior de les aules i no podien sortir. Finalment, però, ho han pogut fer sense incidències. Ahi ha hagut acumulació d'aigua en un, però sense persones afectades. Els residents, això sí, han hagut de ser assistits per la Policia Local. A la C-35 a Vidreres () s'han rescatat quatre grups de persones que havien quedat atrapades dins dels seus vehicles i unaque s'havien quedatAixò sí, aquest dissabtei ha desactivat l'alerta del pla Inuncat.

