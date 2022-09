Jordi Pujol serà donat d'alta de l'hospital en els pròxims dies

L'expresident de la Generalitatserà donat d'alta del seu ingrés a l'Hospital del Mar en els pròxims dies. Els metges del centre han informat aquest divendres que Pujol evoluciona de manera favorable de l'ictus isquèmic que va patir dilluns. L'exlíder convergent continua ingressat a la Unitat d'Ictus del centre per cinquè dia.Els metges també han explicat que Pujol ja ha iniciat la rehabilitació motora i de llenguatge.a l'Hospital de Sant Pau al voltant de les cinc de la tarda des de l'Hospital de Barcelona, on havia arribat sis hores abans amb un trastorn al llenguatge. Les proves van confirmar ràpidament els pronòstics del metge i van detectar la presència de l'ictus. Per fortuna, han detallat els doctors, l'afectació va ser detectada "a temps" i això va permetre poder "administrar els tractaments" adequats.L'expresident de la Generalitat viu des de fa anys en un segon pla. El 25 de juliol del 2014 va confessar haver tingut una fortuna a l'estranger, i això va comportar que fos desposseït de tots els honors que comportava el càrrec., a qui ell havia triat com a successor al capdavant de CDC, el partit que va fundar l'any 1974.Mas va ser un dels primers a ser informats per Pujol que faria pública la deixa, que entroncava, també, amb les informacions publicades en diversos mitjans sobre la fortuna oculta de la família a l'estranger. En aquell moment quedaven tan sols uns mesos per la celebració de la consulta del 9-N, primera gran fita del procés.

