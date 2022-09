Per què ascendeixen els treballadors amb menys talent? La ciència ho explica

"Una mica de perseverança, una mica d'esforç i el que semblava un fracàs desesperat pot convertir-se en un èxit gloriós". És una reflexió de l'escriptor, però la literatura i la filosofia estan farcides de frases que al·ludeixen a la força interior dei al mantra "treballa de valent, tingues altes aspiracions i mai et rendeixis". Els defensors d'aquesta premissa asseguren que la clau de l'èxit està en això. Tanmateix, la ciència ha demostrat queEls científicshan liderat l'estudi El talent contra la sort: el paper de l'atzar en l'èxit i el fracàs , amb el qual els autors pretenien analitzar empíricament els. El treball ha estat guardonat amb l', uns premis a les investigacions més extravagants que s'ofereixen a la Universitat de Harvard.No és la primera vegada que els autors s'apoderen del premi: ja van aconseguir-ho el 2010 per demostrar matemàticament que "les organitzacions es tornarien més eficients si". Una premissa que es contraposa amb l'estudi d'enguany, que indica que, si bé és cert que es necessita un cert nivell d'aptituds per obtenir l'èxit, "gairebé mai les persones més talentoses arriben als cims més alts, ja que són", tal com recull El País.D'acord amb el seguiment de 40 anys de vida laboral, s'ha establert que el percentatge de l'èxit ésLes xifres desmunten el castell de cartes de la formació acadèmica, que ha instaurat a foc en l'la idea de la meritocràcia. De fet, les conclusions de la investigació avisen dels riscs del denominat. Aquest concepte, com indica l'estudi, fa referència a "com no s'atorguen honors i recompenses a les persones més competents, perquèr entre els determinants de l'èxit".Com a solució, Pluchino, Rapisarda i Alessio Emanuele Biondo, que s'ha unit a l'equip en aquesta anàlisi, proposen unaperquè s'ajusti veritablement al sistema meritocràtic. "Caldria contrarestar el paper impredictible de la sort i oferir més recursos a les persones talentoses", han emfatitzat. A més, apunten que aquest mètode ha demostrat seren tant que "augmenta la diversitat i les perspectives, fet que promou la innovació a les empreses".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor