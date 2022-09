Magid Magid: «El funeral de la reina Elisabet II no m'importa gens»

"La gent potser no recorda allò que dius però sí com els fas sentir"

no ha fet cua a Westminster. No s'ha afegit al dol nacional per la mort d'. Republicà convençut, aquest activista social que va arribar al Regne Unit com a refugiat ha estat el primerd'origen somalí d'una ciutat britànica, Sheffield. Membre del Partit Verd, va ser elegit també, però es va quedar sense escó quan es va fer efectiu el. La revista Time l'ha considerat una de les cent estrelles emergents al món.Impulsor de l'ONG Union of Justice , Magid (Burao, Somàlia, 1989) ha estat a Barcelona per participar en la trobada Fixing the Future , uncelebrat els dies 16 i 17 de setembre al CCCB i organitzat per Abacus i la plataforma de continguts Habilis. Fixing the Future se celebra des del 2018 i s'ha consolidat com un gran fòrum d'iniciatives amb voluntat transformadora que s'estan generant al món. Hi conversem junt amb la traductora- No sento cap tipus de pressió. Provo de fer-ho tot el millor que puc i ser útil, tant a la societat com a la família i els amics. A vegades sí que notes la pressió de la gent, però jo tracto de no posar-me cap pressió a mi mateix.- Crec que ha estat transmetre autenticitat. I ser valent. També l'actitud de no quedar aturat. No fer com fan molts a la classe política, que volen agradar tothom. He volgut ser sincer amb mi mateix. Estem tots condicionats políticament. Potser ja crido l'atenció pel fet de ser un polític diferent. Això i perquè utilitzo la creativitat per comunicar-me.- Bàsicament, és una organització europea que treballa en la intersecció entre el canvi climàtic i l'impacte que té sobre les persones i els col·lectius marginats. Busca l'apoderament d'aquesta gent a través d'una xarxa de 2.000 activistes que treballen a les comunitats. Un altre front és treballar per influir sobre les polítiques públiques per ajudar aquests col·lectius. I hi ha un tercer àmbit d'actuació que és assolir el canvi social a través de l'activisme i recordar la responsabilitat que té Europa amb la resta del món pel seu passat colonialista.- En aquests moments, estem lluitant en el tema de la cancel·lació del deute. Això forma part del nostre treball perquè Europa assumeixi el deute moral que té envers el sud global.- Ha estat una experiència a la vegada positiva i negativa. Bona perquè algú havia de ser el primer. Moltes persones creien que no seria possible. La part negativa és que hem hagut d'esperar molts anys per fer-ho realitat. Un fenomen que es va produir és que hi havia gent que hi estava molt a favor i d'altra molt en contra. No hi va haver moltes posicions al mig. Vaig rebre moltes mostres de suport i amor, però també moltes amenaces de grups racistes. Va ser una situació d'amor i odi.- Això va formar part d'un seguit de campanyes mensuals que vam engegar. En aquestes iniciatives s'ha de tenir sempre present que la gent potser no recorda allò que dius però sí com els fas sentir. I vam tractar d'afectar les emocions de les persones. Va coincidir amb una visita de Trump al Regne Unit, on se'l va rebre amb tots els honors. Declarar l'expresident nord-americà persona non grata va formar part d'una voluntat de generar atenció, però també de responsabilitat per explicar per quins motius per nosaltres era una persona non grata. Els motius eren seriosos. Però quin sentit té fer coses si no aconsegueixes cridar l'atenció? L'única manera de tenir un efecte és captant primer l'atenció per transmetre el teu missatge. Fas una cosa molt calculada però no per això deixa de ser seriosa.- Els partits d'extrema dreta capitalitzen el patiment de la gent. Els ofereixen respostes ràpides a tots els problemes que tenen, des de l'ocupació a la pèrdua d'ingressos. I apunten a la immigració com a gran causa del seu malestar. El que succeeix és que, per exemple en el cas del Regne Unit, els laboristes i els liberals haurien de respondre a les inquietuds de la gent i no ho estan fent. Quan la gent vol respostes, acaba mirant cap a aquells que en donen, encara que siguin primàries.- No! Crec que ni els mateixos laboristes hi confien. Va presentar-se al lideratge per un llistat de motius i, un cop elegit, se n'ha desdit. El Partit Conservador és el partit amb més èxit electoral de tots els que hi ha al món i el que està passant és que els laboristes fan els possibles per assemblar-s'hi. Al final, l'únic que els importa és arribar al poder i faran el que calgui per aconseguir-ho, inclòs mentir. A banda d'això, tenim un sistema electoral majoritari que és molt arcaic.- La veritat és que no m'importa gens. Però és fascinant tot el que està passant. M'explico: la reina era una senyora que era mare i àvia, i entenc que hi hagi qui la plori. És molt trist quan algú perd una mare o una àvia. Però s'està intentant forçar el dol fins al màxim. S'han arribat a cancel·lar els espais meteorològics per ampliar els informatius sobre la reina. Fins i tot els bancs d'aliments han tancat. Voldria això, la reina?- Han tancat moltes dependències en senyal de dol. Tothom ha de patir per aquesta mort. No tinc res en contra de la persona de la reina, sinó contra el sistema monàrquic. Jo soc republicà. La monarquia pot tenir coses positives però també s'ha de parlar de les negatives.- Sí. S'està modulant ella mateixa per ser-ho i la seva ideologia és el thatcherisme.- Sí que la segueixo. Estic a favor del dret a decidir de la gent, com ho estic a Escòcia. Si la gent a Escòcia vol decidir sobre la seva independència, ho ha de poder fer. Estic a favor del dret d'autodeterminació.

