«Criminals, terroristes»: indignació pel pa amb tomàquet del «The New York Times»

Pour one out for the end of tomato season. https://t.co/P3FI24hWav pic.twitter.com/s8a4xZgjJB — The New York Times (@nytimes) September 16, 2022

El pa amb tomàquet (tomaca, tomata o tomàtiga) és una preparació catalanobalear. Se l'ha considerat sovint el plat paradigmàtic de la gastronomia de Catalunya.



Consisteix en una llesca de pa —sucada— amb mig tomàquet madur i amanit amb oli d'oliva i sal.https://t.co/ahxLXzHRri https://t.co/su6E6wYDr9 pic.twitter.com/jWjGrzoOiI — Viquipèdia (@Viquipedia) September 16, 2022

Elés un dels aliments més típics de lacatalana. Serveix per acompanyar pràcticament qualsevol àpat, i el seu encant ha estat un descobriment per les cuines de tot el món. Ara bé, n'hi ha que l'han reinterpretat d'una manera que no acaba d'agradar. És el que ha passat amb ladel pa amb tomàquet delCom es pot veure al vídeo difós a través de les xarxes socials, la recepta del diari estatunidenc consisteix adiferents tomàquets i posar elal forn. Un cop està torrat, se suca amb, s'unta amb eldel tomàquet, s'hi afegeixen trossos de tomàquet tant denormals com de l'especialitati s'hi afegeixLa imatge final dista moltíssim del típic pa amb tomàqueti per aixòs'ha omplert de crítiques. "", expliquen alguns usuaris, mentre que altres parlen de "delicte d'odi". Laen català també s'ha apuntat a la polèmica recordant al diari nord-americà que el tomàquet sempre s'ha de sucar.

