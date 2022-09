Dues noves avaries provoquen retards en fins a vuit línies de Rodalies

Memorial de greuges

Per Francesc Font el 16 de setembre de 2022 a les 09:00 0 0

Una altra avaria a Renfe mentre que el director d'aquí se'n fot que Puigneró demani el traspàs. La ministra Raquel Sánchez, de Gavà i no de qualsevol poblet de la Mancha, ens diu que tot va de conya. Els militars censuren una pel•lícula catalana que simplement un fet que va es va veure arreu del món l'1 d'octubre del 2017. No a l’Espanya espanyola, esclar. Un absolut inepte ple d'amor “patrio” a la llengua castellana, esdevinguda espanyola, fa unes traduccions territorials ridícules i grotesques. El repartiment dels fons europeus es fa sota el sistema de: "uno para mi, uno para ti, y uno para mi. Uno para mi, uno para ti, y uno para mi", etcètera. Junqueras i companyia han d'anar a la capital del centro a donar explicacions per una manifestació que no han pogut controlar...i assegurar que ara sí, ara tot està controlat... No, amics. Voler fotre el camp d'Espanya no és ultranacionalisme, ni supremacisme com diuen alguns sense argumentar res. No. És simple instint de supervivència..