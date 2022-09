Amb l'objectiu "d'enfortir" l'executiva nacional del partit per encarar el curs polític, la direcció d'ERC ha proposat impulsar diverses remodelacions a les portes del seu congrés nacional que se celebrarà a partir del mes de novembre. La proposta passa per incorporar: els diputats, i el periodista. Tot plegat, ho hauran de validar les bases del partit durant elque se celebrarà aquest dissabte.La primera proposta implica incorporar una novaque ocuparia Juli Fernàndez. La funció d'aquest nou espai serà la de coordinar l'acció política i parlamentària a les diverses cambres i institucions en què ERC té representació. Fernàndez va serdel 2015 al 2017, i tinent d'alcalde del 2017 al 2019. Posteriorment va ser delegat de la Generalitat a Barcelona.La diputada i portaveu adjunta d'ERC al Parlament, Meritxell Serret, rellevaria Alba Vergés al capdavant de la. Serret va ser consellera d'Agricultura del Govern que va impulsar l'1-O i posteriorment delegada de la Generalitat a la Unió Europea mentre es trobava exiliada a Brussel·les. Amb la seva incorporació,, que a hores d'ara s'encarrega de les funcions de la presidència del Parlament arran de la suspensió de Laura Borràs, se centrarà principalment en la cursa municipal a la seva ciutat, Igualada, on es presenta com a candidata.D'altra banda, el periodista Marc Colomer, fins ara director de comunicació estratègica i entorn del partit, assumirà lai estratègia en substitució d'Oriol Lladó, que torna a la pràctica professional privada. Colomer es va incorporar a ERC fa pocs mesos, després d'haver exercit de periodista durant més de 25 anys, els últims com a director de l'Agència Catalana de Notícies.Tots aquests canvis a l'executiva hauran de ser aprovats pel consell nacional d'aquest cap de setmana, on també les bases hauran de decidir si volen o no donar el tret de sortida a lade l'organització, on es tornaran a presentar Oriol Junqueras i Marta Rovira. Els canvis que la direcció decideix portar al consell nacional d'aquest dissabte, s'anticipen, doncs, als que es puguin produir al llarg del 29è congrés nacional dels republicans.

