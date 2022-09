Roger Federer anuncia la seva retirada

To my tennis family and beyond,



With Love,

Roger pic.twitter.com/1UISwK1NIN — Roger Federer (@rogerfederer) September 15, 2022

deixa el tennis. Així ho ha anunciat aquest dijous l'esportista suís, de 41 anys, que no competia des de fa un any i mig per diversos problemes físics que no ha pogut superar. "Vull donar les gràcies a tots els que heu ajudat un nen suís a", ha dit en un comunicat.Federer és, per molts, el millor tennista de la història. Caracteritzat per una elegància única en el seu joc, el suís va aconseguir-només superat per Rafa Nadal i Novak Djokovic-, entre els quals destaquen vuit campionats de Wimbledon. El seu últim gran trofeu va ser a l'Open d'Austràlia del 2018.Per a la història queda el regnat de Federer a la gespa de Wimbledon, i múltiples enfrontaments llegendaris contra. Federer s'acomiadarà la setmana que ve en un torneig d'exhibició desenvolupat per ell mateix, la, en la qual s'enfronten els millors jugadors d'Europa i els millors de la resta del món."De tots els regals que el tennis m'ha donat aquests anys, el millor, sens dubte, ha estat". Així arrenca el comunicat de Federer, que es mostra conscient de la seva situació física: "He treballat dur per tornar a competir, peròi ara he de reconèixer el moment d'acabar la meva carrera", admet.Federer, que ha disputat més dea l'elit del tennis, assegura que trobarà a faltar "tot el que m'ha donat el circuit", però que al mateix temps "" per la seva llarga trajectòria. "Els últims 24 anys han estat una aventura increïble", afirma. I per últim, un missatge dirigit al tennis: "T'estimo i mai t'abandonaré".

