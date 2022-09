ERC i Junts negocien recol·locar els assessors de Borràs al servei de la mesa del Parlament

Assumpta Escarp i Alba Vergés Foto: Europa Press

I els partits de l'oposició? Pressionen. Per tots ells, la solució passa perquè la presidenta del Parlament sigui apartada i poder nomenar una nova persona al capdavant. Avui mateix, el cap de l'oposició, Salvador Illa, ha enviat una carta a ERC, Junts i la CUP oferint-se a facilitar l'elecció d'una nova presidenta. La CUP està a l'espera d'un informe dels lletrats per veure que recomanen per aquests treballadors mentre que els comuns també insisteixen que la solució l'ha d'assumir Junts apartant a Borràs. Els partits de la dreta espanyolista es manifesten en el mateix sentit, i fins i tot han presentat escrits a la mesa exigint la suspensió immediata del sou dels assessors amb efectes retroactius al 28 de juliol, quan Borràs va ser suspesa.

Fa un mes i mig que la presidenta del Parlament,, està suspesa de funcions després que la justícia lipel cas de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), encara sense data. Des de llavors, la també líder de Junts ha tornat a la cambra en actes puntuals com l'entrega de la Medalla d'Honor o la jornada de portes obertes de la Diada, però ja no és el seu espai habitual de treball. Sí que ho és, en canvi, per als seus, que continuen anant al lloc de feina i cobrant el sou, que oscil·la entre 3.400 i 6.300 euros mensuals per a cadascun, és a dir, un total de 26.000 euros mensuals. Quina funció fan exactament des de la suspensió? És una pregunta que ningú sap, per ara, respondre. Enmig d'aquesta situació inèdita i complexa,estanper resituar els assessors i que treballin pel conjunt de la mesa del Parlament, segons ha pogut saberLa responsabilitat sobre aquestes persones l'ostenta la vicepresidenta primera de la cambra,, que des de la suspensió de Borràs assumeix les funcions de presidenta. La dirigent republicana podria, si vulgués,aquests treballadors, una decisió que es vol estalviar per no tensar més les relacions amb els socis de Govern. En el que insisteixen els d'tant en públic com en privat és en que la solució hauria de ser quei així, deixar enrere la situació d'interinitat que altera el dia a dia del Parlament. Com això no sembla que hagi de passar -el secretari general de Junts,, ha optat per blindar la figura de Borràs-, el que han plantejat a Junts és buscarcom "a la mesa", expliquen fonts d'ERC.La situació és inèdita i sense precedents, i el reglament del Parlament no estableix com actuar en aquests casos. Des de Junts estan "oberts" a negociar aquesta possibilitat, però tampoc la reben amb entusiasme perquè consideren que, després d'impulsar la suspensió de Borràs, hauria de seri defensi una proposta per desencallar la situació. De fet, el que retreuen els de Borràs a la resta de membres de la mesa que la van suspendre, és que en el moment de decidir la suspensió es neguessin asobre aquesta situació, com va proposar sense èxit la secretària de Junts-molt propera a la presidenta supesa- que amb aquesta petició pretenia també activar la comissió de l'estatut del diputat per intentar frenar inhabilitació -temporal- de la dirigent independentista.Des de Junts no diuen obertament si veuen bé o malament la proposta i, de moment, es limiten a concretar que s'està "analitzant". Ara bé, en aquest escenari s'hi sumen diversos elements que podrien desestabiltizar el possible acord. El primer, el fet que els sis assessors de Borràs siguin, i que per tant, sent tant propers a ella -la continuen acompanyant a actes de partit, com ara les executives que se celebren cada dillun a la seu de la formació-, suposi un problema treballar al servei de membres de la mesa que van impulsar la seva suspensió. El segon, elque aquesta decisió de resituar pugui causar, en el cas que no estiguin clares les noves funcions d'aquests treballadors.Aquest últim element fa que ERC vulgui accelerar les negociacions. La situació no es pot allargar indefinidament, tot i queper solucionar-ho. El fet és que ara hi ha uns treballadors que feien les tasques que encomanava Borràs, i que Borràs ja no hi és. Una opció temporal que es va arribar a comentar fins que es trobi un acord podria ser també que, com Vergés assumeix ara les funcions de presidència, passessin a treballar per ella, però la vicepresidenta ja té els seus assessors i podria donar unaSigui com sigui, el fet de no trobar una solució immediata compromet la imatge d'una cambra que últimament ha estat tacada amb polèmiques com leso les dietes dels diputats. En el cas que es resituin els treballadors al servei de la mesa, els responsables d'aquest acord tindran el repte deperquè actualment els partits de la mesa ja compten amb els seus propis assessors i no és gens fàcil justificar que se n'incorporin sis nous de cop. De moment, aquesta negociació s'està fent a esquenes del PSC i la CUP, que també formen part de l'òrgan rector de la cambra i que desconeixen el contingut dels possibles acords.

