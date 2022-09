Tot el que has de saber sobre les novetats de la T-Mobilitat

La T-Mobilitat, el sistema de títols de transport amb tecnologia sense contacte, s'amplia a les(FGC). Així ho ha anunciat l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) aquest dijous.Fins a la data, la T-Mobilitat permetia viatjar entre els municipis ubicats a lesAmb el canvi, els usuaris de les 54 estacions dels dos operadors podran fer servir la targeta de validació en lloc dels bitllets de cartró tradicional. A més,, a banda de la resta de transport públic de la zona metropolitana.Així, els passatgers dels trens podran anar des de la capital catalana fins al. Pel que fa als Ferrocarrils, podran usar la T-Mobilitat des de les estacions de, així com des de l'. Ara per ara queden fora les estacions de les línies de Rodalies ubicades a la corona 7, al Ripollès.En relació amb els títols, queden inclosos tots els que actualment ofereix l'ATM de Barcelona, però ampliats fins a la corona 6. És a dir, lad'una a sis zones; lad'una a sis zones; la, lad'una a sis zones i lad'una a sis zones.Cal destacar que les persones que necessiten fer transbordaments a serveis de busos han de fer servir els, el tradicional, a excepció de la primera corona. "Les companyies de bus d'aquestes zones s'afegiran de manera gradual", ha informat l'ATM. Finalment, els títols adquirits amb aquest sistema gaudeixen de la mateixa bonificació per, que estarà activa fins al 31 de desembre.

