El president de Renfe diu que la puntualitat del servei és superior al 90%

El president de Renfe,, ha qüestionat que el traspàs decomporti millores en el servei. "Laes posarà a conduir els trens?", s'ha preguntat Táboas en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. En aquesta línia, ha defensat queés l'operadora i presta els serveis que té encomanats, de manera que "moltes vegades" els incidents que ha d'afrontar "no tenen a veure" amb si ho gestiona l'executiu espanyol o la Generalitat.Així mateix, Táboas ha assegurat que ladels trens és superior al 90%, un percentatge que es troba "molt per sobre" d'altres ciutats d'com, entre altres. "Renfe té un bon servei si es compara amb qualsevol capital europea", ha sentenciat Táboas. Unes declaracions que arriben una setmana després delde divendres passat, en què tots els trens de Catalunya van quedar aturats durant més de dues hores Precisament en resposta a aquesta incidència, el vicepresident Jordi Puigneró va enviar una carta a la ministra de Transports, Raquel Sánchez , en la qual li demanava una reunió urgent per "iniciar la darrera fase de negociació" entre l'Estat i la Generalitat per "començar el traspàs integral i definitiu" de Rodalies. Puigneró també subratllava que Catalunya està "preparada" per assumir el servei, malgrat que les converses estan congelades des del mes de maig, tal com va publicar divendres NacióDigital "No veiem que passi a curt termini", resumien divendres des de. "Tot està aturat", afegien des de la. El compromís de crear un grup de treball sobre el traspàs es va pactar en ladel 2 d'agost del 2021, i finalment es van acabar celebrant tres reunions. La primera va ser el 15 de desembre de l'any passat, mentre que enguany hi ha hagut trobades el 8 de febrer i el 9 de març. Les dues parts es van estar intercanviant documents entre els mesos d'abril i maig - en ple xoc entre governs per l'esclat del Catalangate -, però al maig es van trencar les converses.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor