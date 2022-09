Abacus invertirà 30 milions en botigues i continguts educatius culturals en els propers cinc anys

Un bon any

. Ho ha ditdirector general de ladesprés de la seva fusió amb el. Preparar-la per al context immediat i engegar elsque la faran encara més guanyadora ha estat el motiu de la roda de premsa en què Soler i Salvador Garcia, l'altre director general, han presentat el pla d'inversions 2022-27. Abacus abocarà en els propers cinc anysde qualitat en setze àmbits.Entre aquests projectes, n'hi ha alguns inscrits en el que són els objectius vinculats a l'esperit fundacional de la cooperativa. Hi ha la, entesos com a centres educatius i culturals, la renovació logística per garantir un servei en 24 hores a qualsevol lloc de l'estat espanyol, i esdevenir la llibreria digital líder als Països Catalans.Però ara el ventall d'Abacus s'ampliarà amb molta ambició: l'suposarà la inversió en producció de continguts Steam i robòtica educativa de referència a l'estat espanyol i a Europa. En l'àmbit d'Abacus Editorial, es posarà en marxa a partir de l'1 de novembre unaPer la seva banda, el projecte Abacus Media implicarà digitalitzar tots els continguts dels disset mitjans especialitzats i locals del grup. Finalment, Abacus Plataforma serà una plataforma de contingut audiovisual dirigit a les famílies.Oriol Soler ha exposat també la filosofia de valors que anima Abacus, i que té com a gran referent en el món cooperatiu a la basca Mondragón. Uns valors que van molt més enllà de l'aspecte de negoci per esdevenir un motor de compromís i millora de la realitat social. Preguntat sobre lesen els propers anys, Oriol Soler ha dit que es pot preveure que sigui d'uns. I és que Abacus travessa un moment de creixement, d'un 10% en el primer semestre d'any. "L'any està sent molt millor del que prevèiem, però ara ens ve el més difícil, ja que el món del joc i la joguina no va tan bé com l'escolar".Tots dos directius han explicat la significació d'aquesta cooperativa amb, els beneficis de la qual es reinverteixen en projectes. Hi ha 713 treballadors i aquest any superaran el nivell de facturació postpandèmia, amb 100 milions d'euros. Abacus, amb, és especialment presenten els àmbits de llibreria, material escolar, joguines i revistes especialitzades.

