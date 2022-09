​Un cap de setmana de portes obertes a pagès

T'interessa el Benvinguts a Pagès? T'expliquem com funciona

Benvinguts a Pagès... tot l'any

Els darrers anys no ha parat de créixer l'interès pels. Ens agraden perquè són productes saludables, de proximitat, amb poc impacte ambiental, que mantenen població fixada al territori i preserven la diversitat de paisatges del nostre país. Malgrat que n'augmenta el consum, no sempre és fàcil conèixer eli, sobretot, lesque els fan possibles. Benvinguts a Pagès és la gran oportunitat per fer-ho. Latorna elambagroalimentàries queper tal que els visitants coneguin l'origen d'allò que mengem i, si ho volen, aprofitin per omplir el rebost.Dissabte 1 i diumenge 2 d'octubre180 explotacions agroalimentàries de tot Catalunya? No, a diferència de les visites de la resta de l'any, aquest cap de setmana és gratuïtSí, i a continuació t'expliquem com fer-ho:: pots escollir una comarca o una tipologia de producte: pa, pastissos i dolços des de l'explotació seleccionada. Benvingutsapages.cat funciona com una central de reserva i l'any passat en va gestionar 32.000 en un sol cap de setmana. activitat complementària a l'explotació seleccionada. També optar per fer una ruta d'un dia o de cap de setmana entre les 16 proposades.L'experiència al Benvinguts a Pagès no és completa si, després de la visita, no s'aprofita la presència a les explotacions agroalimentàries per. No en va, és una gran oportunitat per fomentar la venda directa: del productor al consumidor, del camp a la taula. Les dades així ho indiquen: unde les persones que hi participen compren els productes després de coneixer-ne el procés d'elaboració.Per als productors es tracta d'unaper donar-se a conèixer entre nous públics. “Necessitem consumidors responsables per fer possible petits projectes com els nostres”, explica l', de Mas Casas de Cruïlles, una explotació ramadera del Baix Empordà dedicada a la cultura de l'ovella.Encara més contundent es mostra l', responsable de Ca Rosset, mentre enllesteix la plegada de l'avellana: “Si la societat no consumeix producte de proximitat i sense intermediaris, els pagesos ens extingirem”. Finalment, en, que elabora formatges de cabra des de Cal Quitèria, destaca el paper del sector primari en estructurar l'economia dels pobles, però també en un coneixement i en uns oficis que no es poden perdre.Els mateixos productors ens parlen de lesi de la singularitat de les seves explotacions.és una de les pocs negocis dedicats a l'que participa al Benvinguts a Pagès. De fet, és una explotació singular perquè teneni fan el: plegar (recollir l'avellana de terra, aquest setembre), assecar, trencar, torrar i envasar per ser venuda. Des de, en ple territori de la DO Reus, les germanes Ester i Irene Gomis Fortuny cultiven avellana negreta, la varietat de millor qualitat del Camp de Tarragona.L'Ester va decidir prendre el relleu a la finca familiar després que la fessin fora de la feina. “Sempre m'he sentit pagesa. No podia permetre que el negoci s'acabés amb la jubilació dels meus pares”, explica. L'aposta per tenir marca pròpia els ha de permetre intentar tirar endavant en un context de baixos preus i on la venda directa sembla l'única alternativa sostenible. Mas Casas detambé combina la tradició familiar amb la innovació d'una nova generació. La història es remunta 80 anys enrere quan l'avi d'enva comprar un ramat d'ovelles. L'explotació la va continuar el seu pare, però la seva mort per un càncer va obligar en Salvi i l'a escollir: continuar o tancar.Van optar per prendre el relleu a inicis de 2020. Ho van fer deixant les respectives feines i fent un canvi de 180 graus a l'explotació. Van optar per l'–un pas més que l'ecològica- i el maneig holístic. “Busquem el binomi perfecte entre terra i animals”, explica l'Anna Pijuan. De fet, aposten per reduir a la mínima expressió l'impacte ambiental com una forma de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.Plantegen la visita com una “experiència entorn de l'ovella”, ja que intenten aprofitar-ne el màxim de productes: carn de xai, llana, derivats làctics –iogurts, llet, quefir- i cosmètica natural. Mas Casas ha estat un dels grans damnificats per lade l'agost i visitar-los (o participar al crowfounding ) és una manera de donar-los suport.També té molta tradició Cal Quitèria d'. Són cinc generacions dedicades a l'agricultura i la ramaderia des del. L'actual, formada per eni la, va decidir ara fa 12 anys tancar el cicle i convertir-se també en elaboradors de formatges de cabra. “Produïm ferratges, cuidem els animals, obtenim la llet, n'elaborem els formatges i els comercialitzem”, explica en Carlos.Intentar ser el màxim sostenibles és un dels objectius i minimitzen el transport: “Entre el tanc de llet i la zona d'elaboració hi ha menys de deu metres”. Ara bé, la clau és tenir una, fet que facilita després obtenir els millors formatges possibles, amb premis internacionals inclosos.Apostar per aquests productes va ser inicialment una “obligació” en un moment on la crisi del moment els va fer optar per buscar valor afegit. Tanmateix, ràpidament va esdevenir una passió: “és un món molt creatiu”, assegura el responsable de Cal Quitèria.L'1 i el 2 d'octubre tens altres plans? L'explotació que t'interessa queda massa lluny de casa o ja té les places exhaurides? Cap problema. El Benvinguts a Pagès és una experiència que també té una versió més extensa i quePermet visitar desenes d'explotacions i participar en les activitats que programin adaptant-se als seus horaris i disponibilitat. Això sí, a diferència del cap de setmana del Benvinguts a Pagès La Festa, les visites són de pagament.Per aprofundir més en el coneixement de la comarca o regió que visitem, val la pena combinar més d'una explotació amb restaurants, cases de turisme rural i altres activitats complementàries. Benvinguts a Pagès t'ho posa fàcil amb lesque han passat de 7 a 16.