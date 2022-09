L'estiu deixa menys robatoris a Barcelona que el 2019, amb unes xifres de turisme similars

Creixen els detinguts per violències sexuals i per lesions

Pla Tremall: 122 delinqüents detectats durant l’estiu

Una de les càmeres que portaran els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona Foto: ACN

Més denúncies per tinença de drogues i d’armes

Unes 3.000 denúncies per contaminació acústica

Aquest dimecres, l’Ajuntament de Barcelona ha fet públic el balanç delinqüencial de l’estiu a la ciutat, on destaca la disminució dels furts i els robatoris al carrer. Així, en el balanç global de delinqüència, hi ha haguten comparació amb el d'abans de la pandèmia. Elspassende 23.932 a 18.567 (un 22,4%), i els, de 2.223 a 1.953 (un 12,5%).En el document del balanç facilitat pel consistori es remarca la similitud entre aquest estiu i el del 2019 en termes de volum de-1 milió de visitants al juliol segons l'ajuntament- i recorden que aquell va ser un any rècord de delinqüència, amb molts delictes assolint el màxims de denúncies històrics.En aquest context, l’Ajuntament destaca la baixada global dels fets delictius. I això, necessàriament, reflecteix un descens en la tipologia delictiva majoritària a la ciutat:que suposen el 89% dels fets delictius a Barcelona.De tots els delictes patrimonials, els que més disminueixen són elsa establiments comercials, que passen de 539 el 2019 a 308 aquest darrer estiu (un 43% menys).Pel que fa als furts, sempre a la part alta dels delictes més freqüents, se n’han registrat 5.000 menys que fa tres anys, quan gairebé van arribar als 24.000. Deal carrer, el que es coneix popularment com un, n’hi ha hagut un 12% menys. Finalment, també decreixen els, un 20%, i els, un 9,6%.En canvi,. Ho han fet de forma notable durant aquest període passant de 2.989 a 3.957 casos denunciats (un augment del 32%). Les estafes en l’àmbit telemàtic continuen tenint un pes rellevant i mantenen els nivells ascendents que es van començar a dibuixar durant la pandèmia.Per altra banda, l'estiu de 2022 s'han registratque el de 2019. A més, les denúncies per agressions i abusos sexuals han pujat un 25,3% en el mateix període, els passats mesos de juliol i agost.L’informe desglossa les dues tipologies sexuals i destaca que mentre leshan registrat un descens del 21,6% (de 60 a 47 casos), elshan crescut: l’estiu de 2019 se’n van denunciar 74 i aquest darrer 121, un 63,5% més.Pel que fa a les detencions per aquesta tipologia delictiva, han pujat un 71,1%, passant de 45 a 77 detencions aquest estiu. Del total, 53 per abusos sexuals i 24 per agressions sexuals.Pel que fa als delictes contra les persones, es registra unpassant de 724 a 840 fets. Al mateix temps es manifesta en aquests casos un augment de les detencions amb un total de 137 detinguts.El que no s’ha reduït és la. En el marc dels’han detingut durant aquest període 117 persones de les 122 catalogades com a multireincidents, suposant un total de 472 detencions (de les quals 135 ho són per robatoris violents) i se’ls ha imputat 617 fets per furts i robatoris violents.El multireincident més actiu ha estat detingut cinc vegades aquest estiu i acumula 26 detencions. Tres persones més han estat detingudes quatre vegades i acumulen 28, 8 i 6 detencions respectivament.Durant l’estiu, s’han dedicat 20.537 hores en eldel Pla Tremall i s’han realitzat 4.675 identificacions d’interès policial.Pel que fa al, un fenomen creixent a la ciutat i que hi té assignat un grup especialitzat dels Mossos d’Esquadra -el grup Titani- durant els mesos de juliol i agost, s’han fet 73 detencions i un total de 16 persones han ingressat a presó.Durant l’estiu també s’han realitzat 2.886 denúncies relacionades ambD’altra banda, han pujat respecte a 2019, un 74% (269 denúncies), i la tinença d’armes prohibides, amb 155 denúncies i un augment del 68,48% respecte el 2019.En total, s’han posat 3.863 denúncies per diferents conductes castigades per la llei de Seguretat Ciutadana -com les esmentades a sobre- i això suposa un 25% més que el 2019.El dispositiu policial d’estiu ha actuat també per reduir las’han interposat 2.956 denúncies per aquesta infracció administrativa entre el juny, el juliol i l’agost.Pel que fa a infraccions a la via pública, s’han registrat un total de 9.134 denúncies per(3.687 més que el mateix període que l’any 2019) i 1.205 per. La Guàrdia Urbana també ha desallotjat 121.775 persones de l’espai públic.Aquest estiu també s’ha intensificat el control d’activitats no permeses a l’espai públic, com. Durant els tres mesos d’estiu la Guàrdia Urbana ha interposat 21.831 denúncies i ha decomissat 150.489 begudes.

