VÍDEO | Així ha rebut a Lewandowski l'afició del Bayern

Lewandowski rep els aplaudiments de l’afició del Bayern. pic.twitter.com/xXsxyw4F9Q — Toni Padilla (@ARAToniPadilla) September 13, 2022

Elencara estima a. Així ho ha fet palès la seva afició, quan ha aplaudit a l'uníson el davanter polonès en el moment que ha saltat a la gespa de l'abans del partit que l'enfrontarà al seu exequip. Era un dels al·licients més atractius del matx, veure quina seria la reacció del públic alemany quan la seva antiga estrella fes acte de presència.Amb l'aplaudiment, s'esvaeix la possibilitat que apuntaven alguns que Lewandowski ja no fos respectat a. Diverses veus del club bavarès, com l'entrenador o alguns companys, havien fet campanya a favor del davanter deli havien demanat que fos rebut amb el respecte i el reconeixement que mereix com al segon màxim golejador de la història del club.

