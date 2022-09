Què està passant a Ucraïna? Sis factors a tenir en compte

L'efecte HIMARS

Dues maneres de fer la guerra

El factor psicològic, arma contra Rússia

El règim s'esquerda?

La mobilització, una decisió d'alt risc

Azerbaidjan aprofita el moment

Està canviant el sentit de la? La contraofensiva de l'exèrcit ucraïnès i la recuperació espectacular d'un bocí de l'est ocupat per les tropes russes han sorprès la comunitat internacional i incrementat la moral de combat de Kíiv. L'exèrcit ucraïnès avança per la província dei s'ha apoderat de dues ciutats estratègiques per Rússia com, que feia de cap de pont pels invasors. Alhora, l'èxit d'Ucraïna ha tingut un efecte immediat. Per primera vegada, s'han escoltat veus crítiques amb la marxa de la guerra en els cercles oficials de Moscou, el que no ha succeït des del 24 de febrer, quan va començar la invasió ordenada perDos coneixedors del que està succeint al camp de batalla, bons analistes de la realitat internacional, ens ajuden a revelar el nou moment del conflicte. Són, analista del centre d'anàlisi Catalonian Global Institute , i, historiador i analista de Descifrando la Guerra , un mitjà especialitzat en conflictologia. Aquestes són cinc coses que estan passant en aquests moments i que (potser) canviïn l'escenari.Les tropes ucraïneses estan començant a notar l'efecte del suport militar occidental, tant en el vessant militar com financer. En especial, elsprocedents dels Estats Units. Pablo del Amo explica que "han estat efectius contra una gran quantitat de dipòsits de municions russos que les tropes invasores havien anat acumulant". "La seva destrucció ha deixat afeblit l'exèrcit rus", afegeix. També s'ha evidenciat l'eficàcia creixent de l'entrenament a les tropes ucraïneses.Segons Del Amo, fins a 10.000 soldats han estat formats aquests mesos per experts britànics. I n'hi ha d'altres països sobre el terreny. També assenyala la presència deenviat per països de l'OTAN, molts d'ells procedents d'antics països del Pacte de Varsòvia, amb models més coneguts i fàcils d'emprar pels ucraïnesos.Abel Riu assenyala que el conflicte està mostrant dues maneres diferents de fer la guerra: "Les unitats ucraïneses funcionen d'una manera méssobre el terreny, i han demostrat una major adaptació als canvis de conjuntura. En canvi, les tropes russes estan sotmeses a un sistema més, amb uns llocs de decisió llunyans i seriosos problemes de comunicació".En tot conflicte d'aquest tipus, el component moral és determinant. Pablo del Amo és molt clar en això: "i no està clar si l'exèrcit rus també". L'analista es refereix a les "condicions pèssimes" que viuen els soldats russos, que a mesura que passen les setmanes troben que el relat del Kremlin no s'aguanta després d'assegurar que les tropes invasores serien rebudes amb abraçades".La petició d'un grup de regidors de Moscou i Sant Petersburg demanant el cessament de Putin ha sobtat. També les crítiques de diversos analistes de la televisió contra la direcció de la guerra. Per Riu, "cal ser prudents sobre això i un dels impulsors de la carta que reclama cessar Putin ja ha estat citat pels tribunals". "Una cosa és segura: si la guerra continua anant malament, les esquerdes augmentaran", apunta.La crida a la mobilització general és un recurs a les mans del Kremlin. Però suposa una inflexió. Pablo del Amo considera que "sobre el paper, Rússia, pel seu potencial, té capacitat de capgirar la situació". "Però recórrer a la mobilització, com avui ha demanat el líder del Partit Comunista,, suposa en primer lloc un. Fins ara, Moscou ha parlat d'una operació especial,. Cridar a la mobilització és una altra cosa. I, a més, no serà una mesura popular. Putin s'ho pensarà dues vegades", completa.L'esdeveniment de les darreres hores és el reinici del conflicte entre dos enemics històrics:, que arrosseguen el plet històric pel territori de. L'exèrcit d'Azerbaidjan ha llançat uncontra Armènia amb l'argument de respondre a provocacions armènies de fa mesos. El 2020 es va tancar un acord precari de pau. Ara, Azerbaidjan sembla aprofitar la feblesa de Rússia. I una altra dada a tenir en compte: el règim de l'Azerbaidjan, una dictadura, se sent segur: acaba de signar unper incrementar el subministrament de gas a Europa.Cap a on evolucionarà el conflicte? Els analistes es mostren prudents. "La guerra ha passat per diverses fases des de l'inici i pot tornar a passar. Crec que viurem una. Però la penetració ucraïnesa a Jàrkov és un fet important", assegura Pablo del Amo. Per Abel Riu, "caldrà veure, però el gran error de Putin ha estat. I aventura que si Rússia s'afebleix més, passaran coses: "El que s'entreveu a Armènia pot reproduir-se allí on la presència russa és significativa, del Caucas al Mali passant per Síria".

