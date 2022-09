Maten a trets el raper PnB Rock en un restaurant de Los Angeles

Tragèdia en el món de la música. El raper nord-americà, ha estat assassinat a trets en un restaurant de Los Angeles. Concretament el Roscoe's House of Chicken 'N Waffles. Segons expliquen els mitjans dels EUA, un home s'ha acostat a Allen i la seva parella i els hauria demanat les joies. En el moment que aquest s'hi ha negat,El reclam de l'assassí, segons apunten les primeres informacions policials, hauria estat una publicació a Instagram de PnB Rock on mostrava on era i les joies que duia a sobre. Els fets, que-en horari dels EUA- han commocionat el món de la música, concretament el de la indústria del hip-hop.Els serveis d'emergències no van poder salvar la vida d'Allen, que va morir 45 minuts després del tiroteig, de camí a l'hospital. Les autoritats segueixen buscant el responsable del tiroteig, que es va endur alguns dels objectes del raper després d'haver-li disparat diverses vegades.Considerat com un dels millors rapers joves dels Estats Units i membre d'una generació nova que està renovant la indústria -havia arribat a col·laborar amb artistes multidisciplinaris com Ed Sheeran-, PnB Rock engrandeix la negra llista de cantants del gènere que han mort a una edat molt jove. Molts d'ells eren companys, amics i col·laboradors del mateix Allen:. El cantant havia publicat aquest passat diumenge la seva darrera cançó,. Els seus canals d'Spotify, iTunes i YouTube acumulen centenars de milions de reproduccions de les seves cançons.

