El curiós regal amb el qual una fidel ha volgut acomiadar Elisabet II

An absolute gem in the parallel universe of tributes. pic.twitter.com/O4LAaGnFQl — Jö Kendall ⧖ (@jothekendall) September 11, 2022

Dies després de la mort d'Elisabet II . Són milers els que s'han acostat al castell de Balmoral, a la catedral de Sant Giles (Escòcia) o al palau de Buckingham Palace (Londres) per proferir-li mostres d'afecte.Es tracta d'un objecte simple: una cartolina amb un collage i un text que l'acompanya. En ella, s'hi pot veure el Big Ben i la difunta reina Elisabet II a sobre, agafant l'edifici per la part superior. Les fotografies estan acompanyades per un escrit aclaridor, però que alhora sembra molts dubtes: "Rest in peace Queen Kong", diu.La frase, en català, es podria traduir per alguna cosa com "". El fet estrany -o curiós- no és només que a algú se li hagi acudit relacionar ambdós conceptes, sinó que a més a més hagi tingut imaginació suficient com per fer passar el Big Ben per l'Empire State i plasmar-ho tot en imatges. La cartolina en qüestió va firmada, tot i que per la manera com s'ha fet la fotoUna usuària de Twitter és qui ha compartit a les xarxes socials imatges del peculiar regal. En la publicació, que acumula més de 13.000 m'agrada, s'hi pot llegir aquest text descriptiu del detall: "

