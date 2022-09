La Moncloa exigeix al PP que desbloquegi la renovació del poder judicial «sense condicions»

Elfurga en l'estratègia d'oposició del PP d', a qui aquest dimarts ha tornat a acusar d'al negar-se a acordar una renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) , organisme que en aquests moments està bloquejant també la renovació del T. Després del consell de ministres, la ministra de Justícia,, ha exigit al PP que faciliti la renovacióLa compareixença de Llop i de la ministra portaveus'ha centrat en l'escomesa contra Feijóo i el PP. Sobre el vot negatiu del PP a l', la portaveu ha estat contundent: ", el que ha dit no a la reforma laboral, a gravar els beneficis extraordinaris, entre estar amb els bancs o estar amb les famílies,". Ha acusat el PP de "no respondre als interessos de la majoria de la societat i defensar tan sols els interessos d'uns pocs".Aquest dimarts conclou elperquè el CGPJ designi dos nous magistrats del TC, després que s'hagi arribat al final del període de tres mesos des que es produeix una vacant. Eldel CGPJ ha al·legat problemes d'agenda per no reunir-se avui i ha ajornat la propera sessió per al divendres proper. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha assegurat que el govern espanyol no contempla cap altra hipòtesi que el Consell compleixi el que estableix la Constitució i ha focalitzat sobre el PP la responsabilitat pel bloqueig del poder judicial.Rodríguez ha afirmat que l'executiui la designació de dos magistrats abans d'efectuar el nomenament de dos membres més del TC que correspon al govern espanyol. Llop ha insistit en la "institucionalitat" dels membres del CGPJ i ha dit que ella no parla de "conservadors i progressistes" perquè considera que tots representen per igual el poder judicial. Sí que ha recordat que fa quatre anys que cal la renovació del Consell. "El que em preocupa és la posició del senyor Feijóo", ha assenyalat. Ha acusat el líder del PP de "per incomplir la Constitució". "Estem en una situació de bloqueig constitucional per culpa exclusiva del PP", ha repetit la titular de Justícia.Isabel Rodríguez ha explicat que Feijóo ha enviat el seu pla alternatiu per respondre a la crisi energètica, un pla que, segons informa Eldiario.es, és un pla copiat d'un altre que va fer la Xunta de Galícia. "Resulta de vertigen que el principal partit de l'oposició", ha afirmat. "En aquets dies l'únic que han fet a Génova ha estat copiar i enganxar, fins i tot de majúscules i negretes"."El que s'ha guanyat es pot perdre", ha assegurat la ministra portaveu, que ha advertit que les conquestes socials corren perill, esmentant la llei de, la d'interrupció de l'embaràs, o la d'. "Són avenços que preservarem", ha dit, com també ha subratllat l'esforç fet per respondre a les conseqüències de la guerra a Ucraïna sobre l'economia de les famílies.L'executiu ha aprovat en consell de ministres la, una normativa que serà útil en el combat contra la corrupció. La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha explicat la transcendència d'una llei que garanteix determinats tipus de protecció per aquells que denunciïn suposats actes corruptes i infraccions.Sobre la presència del rei emèrit Joan Carles de Borbó en el funeral d'Isabel II , la portaveu ha dit que l'executiu no té res a dir sobre "una invitació privada" i que l'Estat estarà representat per la delegació que presidirà el rei Felip VI.

