"Tocar i veure el que passa a la xarxa"

La, el punt de trobada de la Internet catalana, celebrarà la seva 14a edició deli ho farà ampliant espais i posant el focus en el públic jove. Per fer-ho, deixarà enrere el format de taules rodones per donar pas a less.L'objectiu és convertir-se en. Entre les activitats previstes, hi haurà podcasts en directe, un campionat de locució de videojocs en català o una jornada dedicada al cas Pegasus amb la participació d'experts en ciberseguretat. Les jornades es clouran amb una festa a la Sala Mirona, a Salt amb espectacles en viu i la gran final de la gira Tindercat.L’objectiu de la Catosfera d’enguany, organitzada per l’Associació Catosfera i l’Ajuntament de Girona, és portar propostes innovadores, és a dir, permetre als assistents, de manera que Girona es converteixi durant tres dies en la capital digital de Catalunya. Les inscripcions són gratuïtes i ja estan disponibles al web En una aposta clara pel públic juvenil, una de les grans novetats d’aquest any és el, un esdeveniment que se celebrarà a la Sala Mirona dissabte 22 d’octubre al vespre i que presenta un programa on els projectes del món digital es transformen en espectacles en viu. Entre aquests, el Gran final de gira de, projecte de tres joves emprenedors que ha aconseguit més de dos milions d’interaccions a Twitter; La Rostida, un nou format d'humor amb, dissenyat per La Fera i Lo Memefest i el directe dels podcasts Berícid Sulfúric, guanyador del Premi Sonor a millor podcast de ficció, i Tardeo de Ràdio Primavera Sound amb la col·laboració de Salsa Romesco de Bunyol TV.I més enllà de les activitats programades a la seu habitual, l’Auditori Josep Irla, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG acollirà la, una aposta per visibilitzar l'emprenedoria i el lideratge de les dones en les empreses tecnològiques. L’esdeveniment reunirà fins a dotze veus gironines referents en el sector que compartiran experiències i reflexionaran al voltant de la convivència entre tecnologia i capital humà.Pel que fa a les activitats que es duran a terme a l’Auditori Josep Irla, i al llarg dels diferents dies de jornada, hi haurà una exhibició en directe d’esports electrònics entre dos equips locals, el, un debat sobre ciberseguretat on es resoldran interrogants arran del cas Pegasus i una formació sobre hàbits cibersaludables. A tot això s’hi sumaran un conjunt d’activitats programades per apropar el món digital als estudiants dels instituts de Girona.“Enguany canviem el format habitual de la Catosfera. Apostem per traslladar coneixement a través de l’experiència. Per exemple, farem podcasts en directe. La gent estarà dins el podcast, podrà participar-hi. No farem, jugarem”, assenyala, director de la Catosfera. “És molt important posar eines digitals en català a disposició de la ciutadania, especialment els joves, que són uns grans consumidors d’Internet. Per nosaltres la Catosfera és molt més que treballar per conèixer el món digital en català”, afegeix, alcaldessa de Girona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor