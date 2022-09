Puigneró urgeix el govern espanyol a encarrilar el traspàs «integral i definitiu» de Rodalies

El vicepresidentha enviat aquest dilluns una carta a la ministra de Transports,, en la qual li demana una reunió urgent per "iniciar la darrera fase de negociació" entre l'i laper "començar el traspàs integral i definitiu" de. La missiva arriba tres dies després d'una incidència que va deixar sense trens tot el país durant tres hores. Puigneró també subratlla que Catalunya està "preparada" per assumir el servei, malgrat que les converses estan congelades des del mes de maig, tal com va publicar divendres NacióDigital "No veiem que passi a curt termini", resumien divendres des de. "Tot està aturat", afegien des de la Moncloa. El compromís de crear unsobre el traspàs es va pactar en la comissió bilateral del 2 d'agost del 2021, i finalment es van acabar celebrant tres reunions. La primera va ser el 15 de desembre de l'any passat, mentre que enguany hi ha hagut trobades el 8 de febrer i el 9 de març. Les dues parts es van estar intercanviant documents entre els mesos d'abril i maig - en ple xoc entre governs per l'esclat del Catalangate -, però al maig es van trencar les converses.Des de l'executiu espanyol assenyalen que la Generalitat es va "despenjar" amb un document que no estava "consensuat", i que això va encallar les converses pel traspàs. Aquest document, sempre segons la versió estatal, va ser elevat "sense treball previ" a la comissió mixta d'afers econòmics i financers, i no es va poder continuar amb la negociació. Fonts de l'executiu català, en tot cas, remarquen que el canvi de titularitat del servei és "possible", i que només és qüestió de "voluntat política". El president, ha insistit en aquesta idea al llarg d'aquest divendres, com també ho ha fet el vicepresident. La qüestió tindrà recorregut, perquè Junts té previst presentar propostes de resolució en el debat de política general favorables al traspàs de Rodalies pensades perquè eles mulli sobre aquesta carpeta.Que l'avaria tingués un component tècnic no ha estovat la posició de la Generalitat, que consideral'episodi viscut a les estacions catalanes. "Quan no és una avaria és la catenària, o un arbre, o el vent, o el sistema informàtic", resumeixen fonts governamentals. Elsque han mantingut els últims mesos Puigneró i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, no han encarrilat el traspàs. El vicepresident, en una compareixença a Madrid el novembre de l'any passat, va assenyalar que l'assumpció d'aquestes competències havia encetat el "camí definitiu" , però els avenços encara no han arribat malgrat que la Generalitat ho veu. La setmana passada, de fet, es va posar en marxa una subdirecció general per afavorir el traspàs Només Renfe, argumenta el govern espanyol, disposa dels recursos necessaris -personal, tallers i trens- per operar el servei, de manera que la Generalitat -fins que no licitin el contracte a un nou operador quan es liberalitzi el sector a partir del 2027- hauria de garantir amb contracte a l'operador estatal que els diners de la Hisenda espanyola planificats per a Rodalies es destinen efectivament per aquest propòsit. De moment, l'administració catalana ha adjudicat al'explotació del servei a l'aeroport del Prat pel nou accés i les Rodalies de

