Denuncien una figura històrica de l'hoquei de Mataró per abusos sexuals a un menor

El jutjat d'instrucció número 1 de Mataró investiga un presumpte cas d'abusos sexuals d'un històric membre del, a un menor de 12 anys, ara fa deu. Així ho ha avançat, que ha explicat que els fets s'haurien produït en diverses ocasions durant, com a mínim, dos anys.Els Mossos d'Esquadra català va rebre la denúncia el, quan l'home va ser citat a declarar. Finalment, el 6 d'agost es va tancar i traslladar l'atestat al jutjat. El fet que l'agressor perpetrés els abusos de manera repetida fa sospitar que hi podria haverque encara no s'hagin fet públics.

