Un grup de regidors russos acusa Putin de «traïdor» i demana la seva dimissió pel «fracàs» a Ucraïna

. Fa qüestió de dies que coneixíem que Ucraïna està recuperant una part considerable de territori a l'est del país -quelcom que ha admès, inclús, el mateix Putin- i, ara, la garrotada militar es trasllada en l'àmbit polític nacional., dels quals no ha transcendit gaire més informació fiable, ha adreçat una carta a la Duma (la Cambra Baixa del país) en què es demana aplicar l'article número 93 de la Constitució i forçar laEn l'escrit, els polítics parlen de, titllen el líder rus d'incompetent i defensen que la seva gestió de la invasió ucraïnesa "posa en perill Rússia i els seus ciutadans". Els regidors també consideren quei que no ha aconseguit frenar l'avenç de l'OTAN cap a les fronteres russes, el principal objectiu que va fer servir Putin per justificar la invasió.Tot i que, ja ha generat rebombori tant a territori rus, on pràcticament tota oposició al règim és perseguida, com a bona part del món, on, des del començament de la denominada "operació especial" les veus internes a Rússia contràries al desplegament militar han estat pràcticament nul·les.Amb aquest escenari, fonts institucionals de Kíiv consideren que és probable que hi hagi unen el conflicte i veuen a prop una retirada russa del país.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor