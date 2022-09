La Mercè «de la normalitat absoluta» presenta novetats: tribut a Pau Riba i retorn de tradicions

Tribut sorpresa a Riba

Els riscos de la Mercè

Les festes de la Mercè 2022 seranen tornar les grans concentracions sense necessitat de cita prèvia. Una realitat que es va haver de viure durant els dos anys previs, per la pandèmia, i que el tinent d'alcaldia de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat, Jordi Martí, ha assegurat que feia "impossible" que es pogués considerar una festa major en la seva totalitat. La gran part dels detalls de la festivitat ja s'havien anunciat prèviament, però aquest dimarts s'ha anunciat el retorn deamb la desfilada dels Gegants de la Ciutat, del Pi i de Santa Maria del Mar pel centre de la ciutat o el que Martí ha qualificat com l'activitat més sorprenent de la Mercè:Aquesta proposta ampliarà, doncs, la programació musical ja prevista, ambi 7 espais dedicats a l'art de carrer. Això farà que la Mercè d'enguany, que estrena nous espais de programació cultural a Ciutat Meridiana o Zona Universitària, recuperi un volum d'activitat similar al del 2019 amb un pressupost pròxim als 3,5 milions d'euros.Entre aquesta recuperació de la normalitat anunciada per a la festa major barceloninas'inclou també el retorn d'espais icònics per als concerts, com la platja del Bogatell, la rambla del Raval, l'avinguda de la Catedral o l'avinguda Maria Cristina -on també tornarà a fer-se el piromusical-.A la celebració que comptarà amb el pregó de la cineastase li ha d'atribuir també una aposta per la tornada de la tradició com a element central. Si bé s'ajustaran algunes activitats, com elen substitució de l'habitual escenari de la Via Laietana, en obres. També es comptarà amb la presència de "colles top" en l'àmbit casteller -com les ha definit el tècnic de Festes i Tradicions de l'ICUB, Joan Camps- en referència als, el diumenge 25 de setembre. A més, es recuperen les exhibicions pirotècniques, que tindran lloc a l'Espigó del Gas.Pel que fa al(MAC) d'aquest any, s'ha previst l'actuació deque es repartiran peri incorporaran 131 companyies amb diversitat internacional. El talent s'ha de buscar arreu del món, ha defensat la responsable del MAC, Marta Almirall. I la Mercè d'aquest any, a més, posarà l'accent en l'art italià, en una picada d'ullet a la ciutat convidada: Roma.Entre els elements que s'han destacat en roda de premsa, els representants municipals han reivindicat l'escenari del Parc de l'Aqüeducte, a. Aquest indret se suma per primera vegada a la programació de la Mercè i incorporarà la presència dels Pallassos Sense Fronteres de, entre d'altres. Aquesta voluntat de "descentralitzar" els actes de la Mercè que s'exemplifica amb aquest nou escenar ia Nou Barris es veu complementada, alhora, per l'estrena de laper programar més música, també.El més distintiu de la presentació definitiva de la programació del a Mercè 2022, però, ha estat la proposta musical no anunciada fins ara: un concert tribut a Pau Riba, una trobada per recordar el cantautor que va morir el març passat. Així, l'ajuntament barceloní ha explicat que l'acte tindrà lloc a l'avinguda de la Catedral, el divendres 23 de setembre. Organitzat per familiars i amics del músic i poeta,comptarà amb veus com la d', entre d'altres.Sobre aquest tribut, el tinent d’alcaldia barceloní ha reivindicat que no ha estat concebut com un "homenatge estricte" sinó queprotagonitzada pel seu entorn més pròxim i companys del món de la música. Una aposta similar als tributs musicals que la ciutat va acollir també en el seu moment, com amb Jaume Sisa o Pascal Comelade, ha mencionat Martí.Pel que fa als possibles riscos d'alteració de la Mercè, Jordi Martí ha assegurat que consideren que el problema dels, ja que amb el retorn a la normalitat han anat desapareixent alguns dels problemes que implicava la manca d'accés lliure a l'oci nocturn, alhora que ha mostrat voluntat negociadora per evitar l'impacte d' una vaga del servei de neteja anunciada . Preguntat per si s'ha fet mediació amb les empreses que gestionen el servei municipal i que són l'origen del conflicte laboral, el representant del govern municipal ha expressat:. L'objectiu, ha apuntat, és tenir "una versió normalitzada" de la festa.

