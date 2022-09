Borràs, després del desafiament de l'ANC: «És perfectament possible que Junts deixi el Govern»

L'endemà d'unamarcada per l'ampli seguiment de la manifestació i el desafiament de l'ANC -en què va plantejar una llista cívica si l'executiu deno traça un camí recte cap a la independència-, la presidenta delsuspesa,, ha posat el focus en la continuïtat del. Fa dies que Junts ha demanat auna rectificació del rumb, amb el límit del debat de política general de finals de setembre i Borràs hi ha afegit un missatge insistent després de l'Onze de Setembre. "", ha afirmat en una entrevista al programa Cafè d'idees de RTVE. "Els compromisos no s'estan complint", ha afegit, un cop ha valorat que l'executiu avança de manera "".La presidenta deha recordat que la seva formació ja ha posat tres condicions a ERC per evitar un trencament -direcció estratègica de l’independentisme, front unitari a Madrid i negociació real a la taula de diàleg-, però també ha admès que no veu en els republicans una "". Malgrat aquest diagnòstic, Borràs ha evitat defensar un com demanava Dolors Feliu -presidenta de l'ANC- si no es progressa cap a la: ". Demanem que es compleixi l’acord de govern".En l'entrevista a RTVE, Borràs s'ha esplaiat en els missatges que emanen de la Diada i ha subratllat la mobilització que es va produir, al seu parer, malgrat els intents de fer present el "". "", ha puntualitzat. La presidenta del Parlament suspesa s'ha mostrat comprensiva amb el plantejament de l'ANC si s'evidencia que "els polítics no satisfan les aspiracions del país". "La gent reclama que el que s'ha votat es compleixi", ha subratllat.Borràs també s'ha referit a la seva situació, després que el juliol passat la mesa del Parlament la suspengués de les seves funcions. La dirigent de Junts, que ha apuntat que compta amb eldels seus, ha dit que mantindrà la presència a la cambra, sense donar-ne més detalls: "". "Jo soc la presidenta del Parlament", ha reblat.

