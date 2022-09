Unes 150.000 persones surten al carrer per la manifestació de la Diada, segons la Guàrdia Urbana

Unes 150.000 persones -42.000 més que l'any passat- s'han aplegat aquest diumenge a l'avinguda delde Barcelona a la manifestació de l'de la, segons la. Segons els organitzadors, la xifra és de 700.000 -supera en 300.000 la del 2021-.L'independentisme ha tornat a omplir els carrers sota el lema "" en una mobilització sense el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ni els consellers de la primera força independentista al Parlament,. Malgrat la divisió dins el moviment, exemplificada principalment pels partits polítics, la xifra ha estat superior a la de l'any passat.Enguany, cal dir, el context és diferent d'altres èpoques i la commemoració arriba amb un pols alentre les dues principals formacions, ambvalorant una possible sortida de l'executiu. Al carrer el xoc entre els republicans i l'entitat presidida pertambé s'ha fet evident amb la decisió del president -que sí que ha estat a l'acte d' Òmnium tal com va avançar NacióDigital - i els membres republicans de l'executiu que presideix.En clau social, ha estat formalment la primera manifestació des de l'esclat de laque no compta amb cap restricció, ja que l'any passat -108.000 persones segons Guàrdia Urbana i 400.000 segons organitzadors- l'ús de laencara era obligatori al carrer, i molt més en aglomeracions tan grans com aquesta concentració. El 2020, també amb lade protagonista, l'aforament va ser limitat i només es va poder comptar amb 59.500 persones.La data també és especial perquè es compleixen deu anys de manifestacions independentistes des d'aquella marxa massiva del 2012 que caminava amb el lema "". Des de llavors, l'assistència ha tingut moments més àlgids, superant el milió de persones segons la Guàrdia Urbana i arribant fins i tot als dos milions segons els organitzadors, i altres de menys participació.

