L'ultimàtum de l'ANC al Govern agita una Diada concorreguda i agra

En unade, emergeix una, indiscutible davant la discrepància permanent pel xoc d’estratègies:ha de. El missatge que transmet el moment, però, no parla de posar el comptador a zero, més aviat de trobar un nou camí per refer la complicitat perduda, que serà complicat després que l's'hagi reivindicat com aamb unHi ha base perquè hi hagi punts de trobada. Primer, perquè l'última dècada de mobilització -amb la data sacralitzada de l'1 d'octubre com a símbol- ha fet que el projecte sobiranista tingui pes de majoria. Es tal la desconnexió emocional d'una gran bossa de ciutadans amb Espanya que, malgrat elque experimenta el moviment - oficialitzat ara que ve el cinquè aniversari de la tardor de 2017 -, el bloc independentista no ha patit un retrocés substancial de suports i governa la, encara que no se'n surti amb el torcebraç amb l'Estat. I, en segon terme, perquè existeix el denominador comú de la lluita per la, queés una carpeta no resolta, fins al punt que avui centra el focus de la taula de diàleg El, tal com s'havia entès des del 2012, ha expirat, però els independentistes hi continuen sent . S'ha demostrat en aquestde prèvia agra iamb partits i institucions. El cicle que va encetar el sobiranisme civil ara fa deu anys, acompanyat i tutelat per les formacions polítiques que van capitalitzar els anhels d'emancipació nacional, mostra, però els independentistes no han marxat: aquest diumenge s'han manifestat unes 150.000 persones segons la Guàrdia Urbana , superant el múscul exhibit el setembre passat -108.000 manifestants- peròdels anys àlgids, per bé que l'ANC n'ha comptat fins a 700.000. La de la capacitat de mobilització és una certesa consolidada en plenade repartiment de culpes.Sens dubte, ha quedat enrere l'adrenalina que va marcar l'etapa que va concloure el 2017, tancada amb lai l'aplicació de, i en els darrers cinc anys s'ha fet notòria la, que ha derivat en una espiral de retrets que aquest diumenge Òmnium qualificava d'"autodestructiva" . L'entitat presidida per, que sí que ha reunit el conjunt de veus de l'independentisme i aspira a ampliar el ventall de protagonistes que sumin a la cúpula del moviment, verbalitzava la crida a esquivar", en un missatge de consell a l', protagonista de la Diada per bé i per mal. Obrir un nou cicle, més enllà del clam d'Òmnium, s’endevina imperatiu per avançar amb rumb.De moment, l'independentisme es recrimina comportaments sense perdre unentre actors. En els darrers dies,han deixat la porta oberta a recuperar una mena d'que encaixa amb la direcció col·legiada que tant reclama el soci del Govern a ERC per no madurar una sortida de l'executiu , el gran debat de les properes setmanes. Un esforç per a l'entesa que contrasta amb el trencament que ha suposat el to de l'Assemblea en l'enfocament de la manifestació de l'Onze de Setembre i la renúncia del president de la Generalitat i la cúpula d'ERC a participar-hi. La formació d', recta en l'aposta per lamentre s'apropa el cicle electoral, no s'ha deixat sepultar pel missatge de l'ANC. Així ho ha verbalitzat el president republicà en el seu acte de la Diada - "Ningú ens farà callar" i "no tenim por de ningú", ha repetit -, on s'han congregat els noms propis del partit que han declinat ser a la convocatòria de l'Assemblea.El temps dirà si Aragonès i Junqueras han pres la millor decisió marcant distàncies amb l'entitat que havia fet de llebre del procés. Aquest diumenge, en eldels que vindran fins a la primavera que ve, el carrer ha fet pagar el gest dels republicans ambque la fan responsable de laque s'estén per part de les bases. Brolla del carrer un missatge dispers, entre el desencís, la queixa i l'assumpció de la realitat del moment. Una desorientació que casa amb l'actuació de ladurant la legislatura: a l'absència d'ERC a la manifestació de la tarda cal afegir-hi el paper discret de la-amb missatge i marxa autònoma també aquest Onze de Setembre- i el protagonisme volgut de Junts, ambi tots els consellers del Govern reclamant espai de notorietat per exhibir contrast amb el soci de l’executiu.Tot plegat mentre l'ANC, amb els altaveus de la Diada al seu abast, sosté la mobilització i alimenta laals partits. L'entitat, abans locomotora del procés i ara actor polític intervencionista, ha deixat clar en les últimes setmanes quin és el missatge que defensa. En el discurs de la Diada, ha enviat un ultimàtum a les formacions polítiques a la vegada que ha alimentat l'alternativa de la llista única. "", ha expressat Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea , que ha acompanyat l'anunci de peticions de dimissió ampliats pels manifestants. "Portem deu anys al carrer.", ha reblat, abans de repetir que l'ANC rebutjarà els "discursos buits". "No més vot captiu", ha insistit.Feliu, insistent amb la idea que la manifestació ha estat un èxit malgrat els intents de desmobilització, ha enviat dards a ERC: ". Ha fet més por que mai". En un relat per a convençuts, Feliu ha exigit al Govern no demorar el salt a l'estat propi i ha rebatut el discurs de Junqueras: ". Volem la independència". "", ha reblat la presidenta de l'Assemblea, que ha verbalitzat un missatge en anglès de denúncia del Catalangate des de l'escenari a tocar de l'estació de França. "", l'ha acompanyat Antich en nom d'Òmnium, més contemporitzador que en l'acte del matí.Els missatges interioritzats durant la jornada -com elentre ERC i l'ANC, i les crides d'Òmnium a evitar una- certifiquen que l'independentisme necessita unsi pretén avançar en lloc de retrocedir. Hi hauran de contribuir entitats i partits, els que van tenir ascendent durant el procés i els que s'hi puguin incorporar. Elreclamaque fa temps que es troben a faltar. No serà senzill tenint en compte l'enfocament plantejat per l'Assemblea i el calendari més immediat: elde finals de setembre -en què Aragonès pretén formular una proposta sobre l'autodeterminació i Junts vol fer servir de termòmetre per auditar la relació al Govern- i les-amb el cinquè aniversari de l'1 d'octubre com a cita destacada-. La Diada, preludi d'un curs polític carregat d'exàmens per a l'independentisme.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor