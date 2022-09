L'ANC alimenta l'alternativa de la llista cívica: «Feu la independència o convoqueu eleccions»

Acció sorpresa contra el Catalangate

Pesarrodona, als partits: "Retireu-vos o obeïu el mandat del poble"

Òmnium defensa una lluita per la independència amb "molts fronts"

L'AMI reclama "unitat i treball conjunt"

Sense Pere Aragonès i precedida per la polèmica

Faltava més d'una hora per l'arrencada de la manifestació al Paral·lel, i a l', punt final de la marxa, ja hi havia més d'un miler de persones que buscaven una posició privilegiada per escoltar els discursos dels dirigents independentistes de l'i l'(AMI). El parlament més esperat era el de, debutant aquestcom a presidenta de l'ANC i ha estat una de les protagonistes de la prèvia de la, marcada per la picabaralla entre l'entitat ides que els republicans van decidir no assistir a la manifestació en considerar-la "excloent" i contra una part de l'independentisme.En la seva intervenció, Feliusi els actuals partits no fan la independència. Entre crits de "" per part dels manifestants, la presidenta de l'ANC ha exigit al Govern que, i ha advertit que si els partits s'hi posen d'esquena "hi ha prou gruix per fer una llista cívica", un dels punts clau del full de ruta de l'ANC. "Cal fer foc nou i l'ANC posarà tots els mitjans per sortir de la situació d'immobilisme; està a les nostres mans canviar les regles del joc", ha reblat. "No podem permetre'ns eleccions i eleccions sense esperança ni horitzó. No volem la política autonòmica. Demanem als nostres representants sinceritat, valentia i decisió per fer la independència i si no ho fan estem determinats a fer-ho nosaltres amb nous actors, si cal", ha remarcat.Les 150.000 persones que han omplert els carrers de Barcelona, segons dades de la Guàrdia Urbana, han escoltat el discurs de Feliu, que ha arrencat assegurant que. "El que fa por és la nostra convicció i la nostra voluntat ferma de fer la independència i la certa que ho aconseguirem", ha afirmat la dirigent independentista, que ha xifrat enles persones que han participat de la manifestació. Feliu ha dit que queda molta feina per fer i denunciant que "intenten" que la gent no surti al carrer. "Intenten que no es vegi que som tants, però no ens faran callar: volem la independència", ha afirmat entre crits d'independència dels manifestants. "", ha denunciat.Feliu ha assegurat que. "Fem-ho i fem-ho aviat!", ha exigit, i ha dit que no es pot esperar "indefinidament". "No hi ha justícia social ni democràcia si no tenim un estat independent", ha afirmat, i ha recordat l'espoli fiscal de 20.000 milions d'euros a l'any que marxen i no tornen. "Diguem prou i fem com tants pobles i nacions que eren una colònia i que s'han alliberat i ara son estats lliures que no depenen d'un estat opressor", ha dit, davant de l'estàtua de Colom. "Sota el jou d'Espanya no hi ha llibertat", ha afirmat.La líder de l'ANC ha dit que l'1-O s'ha de fer servir. "Fem servir la democràcia:", ha afirmat, i ha dit que no es pot deixar el 52% de l'independentisme eternament captiu. "Hem intentat que els polítics fessin la independència, avui som aquí per fer complir aquesta voluntat de l'1-O", ha afirmat, i ha dit als partits que la gent no ha oblidat allò que importa. "No ens distraiem amb l'esperança que ens conformem amb l'autonomisme. No ho permetrem", ha dit, i ha assegurat que la independència és un clam. Feliu ha dit que no deixaran passar més ocasions sense fer allò que s'ha de fer.Feliu ha dit que l'Estat recorda cada dia perquè cal la independència i ha carregat contra el president del govern espanyol,, que fa uns dies va reivindicar l'aplicació de l'article 155. La líder de l'ANC ha denunciat també la repressió de l'Estat, que afecta més de 4.000 persones. "Per tots ells farem la independència", ha afirmat. També ha criticat la ministra de Defensa,, i ha activat una acció sorpresa per denunciar el Catalangate. "Enough is enough. Ja n'hi ha prou!", ha dit Feliu en anglès mentre centenars de persones aixecaven domasos amb números de telèfon que, segons fonts de l'entitat consultades per, estan infectats amb Pegasus.La presidenta de l'ANC ha dit que el color negre reivindica el setge de Barcelona. "És la bandera de la lluita fins al final, deNi oblit ni perdó", ha dit Feliu enmig d'aplaudiments dels assistents de la manifestació. La dirigent independentista ha agraït també el suport d'independentistes dels Països Catalans i ha reivindicat la fermesa en la defensa de. També ha ressaltat la presència de membres de nacions sense estat com Euskadi, Galícia, Flandes, el Sàhara o el Veneto, entre d'altres. "Les fronteres s'han de poder moure amb pau", ha afirmat. Feliu ha enviat també un missatge a Europa. "Mereixem que ens peguin? Som tan diferents del Quebec o Escòcia?", ha preguntat. Els manifestants han cridat "no".El vicepresident de l'ANC,, ha arrencat la seva intervenció amb crítiques als partits per "gestionar l'autonomia". "No perdeu el temps amb crítiques i baralles amb els partits, som poble i fem república", ha dit el vicepresident de l'ANC, que ha dit que l'1-O la gent va votar i va guanyar. Pesarrodona, amb vehemència, ha reivindicat el referèndum però ha admès que la gestió d'aplicar el resultat del referèndum va quedar "en els dirigents". "No tornarà a passar", ha assegurat. L'exregidor d'ERC ha insistit que "ningú ajudarà" els independentistes i que ho ha de fer la gent "de manera constant"."Quan senten la nostra pressió des del carrer, els polítics tenen dues opcions: o retirar-se o obeir el mandat del poble", ha sentenciat enmig d'aplaudiments. Pesarrodona ha garantit que el carrer continuarà actius fins a la. El vicepresident de l'entitat ha denunciat la repressió que continua, en alguns casos amb acusacions del Govern. Les afirmacions de Pesarrodona han provocat una xiulada contra l'executiu i crits de "botiflers". ", ha reblat.El missatge del dia d'Òmnium l'ha verbalitzat el seu president,, en l'acte de l'entitat a l'Arc de Triomf davant la plana major de l'independentisme (en aquest cas, amb la presència d'ERC i Pere Aragonès). Òmnium ha fet una crida a incorporar noves veus a la cúpula independentista per superar l'actual tendència "autodestructiva" del moviment i ha criticat la dinàmica "populista o antipolítica", de la qual Òmnium se n'ha desmarcat. Un missatge que pot ser interpretat com a crítica a l'ANC. En el discurs d'Antich a la manifestació d'aquesta tarda, el president d'Òmnium ha dit que "molta gent esperava que això acabés en una broma".", ha afirmat, i ha celebrat que ningú s'hagi quedat a casa."Nosaltres no sabem què vol dir rendir-se: cada Diada aquí defensant les llibertats nacionals i la independència", ha afirmat Antich, que ha celebrat que "ni la repressió ni la frustració" han impedit que la gent es mobilitzi. El president d'Òmnium ha advertit que la determinació de l'independentisme continua intacte, com quan l'1-O va fer "tremolar" l'Estat. "Mai no havíem arribat tan lluny com l'octubre de 2017", ha afirmat. "Qui vol que ens n'oblidem?", ha preguntat. I alguns manifestants han respost "Esquerra". Antich ha insistit en la força de la mobilització i ha dit que la lluita té "molts fronts" i cal lluitar en tots. "L'octubre de 2017 ho vam aconseguir perquè sabíem on anàvem: no permetrem que es malbarati el gran poder que hem acumulat", ha dit i ha insistit que "no és una opció fer-se més petit o equivocar-se d'enemic".Ha estat quan Antich ha dit que "" quan desenes de manifestantsi han fet proclames de "Puigdemont el nostre president". El discurs del dirigent independentista ha prosseguit denunciant la repressió de l'Estat que persisteix i ha reclamat "organització per ser a tot arreu i assolir victòries contra l'Estat". "El futur de Catalunya el decideix el poble de Catalunya", ha afirmat, i ha aconseguit arrencar aplaudiments dels manifestants.El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI),, ha agraït als manifestants que hagin omplert Barcelona i ha recordat que els catalans han pogut superar totes les adversitats, començant pel decret de Nova Planta. Gasemi ha reivindicat l'1-O. "Ho vam tenir a tocar però no va ser possible", ha admès, i ha demanat no lamentar-se més i no buscar culpables. "Cal unitat i treball conjunt de les entitats, hi hem de ser tots", ha reclamat i ha assegurat que res serà "endebades". "No ho oblidarem mai, ni la presó ni l'exili ni les porres", ha afirmat. Gasemi ha reivindicat la tasca dels municipis en l'organització del referèndum i ha recordat que van "triturar" les ordres de l'Estat que reclamaven desobeir el Parlament. "Fem-ho de forma coordinada i dissenyem cada pas, que el que hem fet fins avui ens serveixi", ha reclamat, i ha demanat no "llençar" tot el que s'ha fet.La manifestació ha estat marcada durant tota la setmana per la picabaralla entrei l'ANC. Des queva confirmar que no assistiria a l'acció central de la Diada, els retrets han estat constants. La direcció d'ERC tampoc hi ha assistit, però sí alguns noms de pes com l'expresidenta del Parlament i de l'ANC,. El discurs oficial que la manifestació que des de fa deu anys convoca l'entitat presidida per Feliu -amb el suport d'Òmnium i l'AMI-i posa al punt de mira una part de l'independentisme i el Govern, no pas l'Estat. L'Assemblea ha negat durant els darrers dies que l'acció vagi contra cap partit concret, però avisen que si les formacions que són majoria al Parlament no fan la independència, "". La plana major desí que ha participat de la marxa, cosa que ha provocat més tensió dins del Govern.

