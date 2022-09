Ucraïna sorprèn Rússia i recupera part del territori a l'oest

Gir inesperat a la guerra que des de fa més de mig any succeeix aha sorprèsi ha recuperat part del territori que va ser envaït a l'oest del país. El president ucraïnès,, ha assegurat que el seu exèrcit ja ha recuperat 2.000 quilòmetres quadrats durant la primera quinzena de setembre mentre que el ministeri d'rus assegura que la replegada de tropes forma part del pla establert pelUn pas enrere de l'exèrcit de-el més gran des que va decidir retirar-se dei la resta del país per centrar-se en l'oest- que ha coincidit amb un fort avanç de les tropes ucraïneses a la regió de, que des de fa mesos es trobava sota control rus. Una trentena de grans ciutats i més de 120 pobles sota domini rus ara tornarien a estar en mans del país envaït mentre que l'invasor envia més reforços per intentar retenir el territori conquerit en sis mesos.L'avanç és tan evident que les autoritatsde Khàrkiv ja han demanat a la població que abadonés la zona. "La situació s'està tornant molt", apuntava un dels mandataris partidaris de Rússia. En aquesta mateixa regió, aquest mateix dissabte Ucraïna es feia amb, un dels nexes de comunicació i logística més estratègics de les forces russes.Zelenski havia parlat del gir a la guerra en favor del seu país i creia que l'exèrcit rus havia pres una bona decisió en recular a l'd'Ucraïna. El Kremlin encara no havia confirmat la reculada, però aquest dissabte ha explicat que s'ha decidit concentrar les tropes per protegir la regió dei per "evitar". La guerra, doncs, sembla que ha patit un canvi radical que no afavoreix l'estratègia de Putin.

