La Diada 2022, en directe

El Consell per la República demana "fer un pas endavant" en el cinquè aniversari de l'1-O. Així ho ha assegurat el membre de l'entitat, Guillem Fuster, que ha definit el referèndum d'ara fa cinc anys com "la victòria més gran dels últims 300 anys". "Ara, més que mai, és moment de mobilització", ha assegurat durant l'ofrena floral davant el monument a Rafael Casanova. Informa Lluís Girona.

📢 El conseller @fuster_guillem durant l'ofrena a Rafel Casanova a Barcelona: "Ara, més que mai, és moment de mobilització. L'1-O ha estat la victòria més gran que hem assolit en els últims 300 anys. El d'enguany ha de servir per fer un pas endavant" pic.twitter.com/S6n3p372vs — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) September 11, 2022

11:39 L'ANC assegura que "es comencen a moure els escenaris polítics cap a la independència"



La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha apuntat que "la força de la gent mourà els escenaris polítics cap a la independència" i que "ja comencem a veure que es mouen i bull l'ambient". Després de fer l'ofrena floral a Rafael Casanova, la líder sobiranista ha reclamat que la gent assisteixi en massa a la manifestació d'aquesta tarda "si volen la independència del país". Tot i lamentar que l'estat espanyol acostuma a ignorar aquestes mobilitzacions, Feliu també ha reivindicat la necessitat de projectar les mobilitzacions internacionalment. Informa David Cobo.

11:15 Josep Bou, escridassat, representa el PP a l'ofrena floral i demana que la Diada sigui per Sant Jordi



El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, ha fet acte de presència a l'ofrena floral a Rafael Casanova i ha reivindicat que ho feia en nom del PP. "He trucat i els ho he comunicat", ha apuntat. Tot i que bona part dels manifestants presents al lloc l'han escridassat, Bou ha defensat l'homenatge a Casanova, un personatge "que també defensava un rei". Pel que fa a la Diada Nacional, el representant del PP ha recuperat la petició de canviar la data de l'Onze de Setembre pel dia de Sant Jordi, el 23 d'abril.

✍ Informa @davidcobo_https://t.co/Z5M4l8YELs pic.twitter.com/y8HFzTb1Is — NacióPolítica (@naciopolitica) September 11, 2022

10:51 Els Castellers de Rubí amb un pilar d'homenatge, i les sardanes amb la cobla Principal del Llobregat, el Foment de la Sardana i l'Escola de sardanes Flor de Neu posen punt i final a la commemoració dels actes de la Diada Nacional de Catalunya a la localitat, després de les ofrenes florals d'una trentena d'entitats. En directe | Un pilar d'homenatge i una ballada de sardanes després de les ofrenes florals posen punt i final als actes de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a Rubí #Rubicity



📸 @MCasasCortada https://t.co/o2D1LX2GU9 pic.twitter.com/rvNLGVy6vF — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) September 11, 2022 En directe | Partits i entitats fan les seves ofrenes florals a l'escultura Dempeus!, de l'artista rubinenca Pepa de Haro #Rubicity



📸 @MCasasCortada https://t.co/o2D1LX294B pic.twitter.com/yPIYziG7uo — Rubitv.cat Notícies (@rubitv_cat) September 11, 2022

10:49 Santi Vila assegura que el Govern de l'1-O era "supercatalanista, però també espanyol"



L'exconseller Santi Vila, membre del govern de Carles Puigdemont, ha assegurat que la majoria del Govern que va fer el referèndum de l'1-O i la posterior Declaració Unilateral d'Independència era "supercatalanista, però també espanyol". Així ho ha dit en una entrevista a El Confidencial, en què també afirma que, si Soraya Saénz de Santamaría hagués confiat més en ell que en Oriol Junqueras, allò "no hauria col·lapsat".

10:49 Òmnium demana mobilització després que l'Estat hagi reconegut l'ús d'eines antiterroristes contra l'independentisme



El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha situat "la repressió de l'estat espanyol" com a principal greuge contra el qual protestar aquesta Diada. Especialment, quan "el Ministeri de l'Interior no té vergonya de reconèixer" que la seva estratègia contra l'independentisme és la utilització de "tot l'arsenal de les eines i dispositius legislatius que té per la lluita antiterrorista", ha censurat el representant d'Òmnium. També ha subratllat que "la millor resposta" contra la guerra bruta és la manifestació i l'exhibició d'una "gran força mobilitzadora". Informa David Cobo.

10:40 Manifestants escridassen ERC en la seva ofrena floral a Rafael Casanova



Desenes de manifestants han aprofitat la desfilada d'ERC en l'ofrena floral a Rafael Casanova per escridassar la plana major del partit. La protesta, que ha repetit desqualificacions com "botiflers" o "traïdors", havia estat present durant tot l'acte que suposa el tret de sortida institucional de la Diada Nacional, però s'ha intensificat quan Esquerra Republicana ha fet la seva aparició oficial. Informa David Cobo.

Manifestants escridassen ERC en la seva ofrena floral a Rafael Casanova



Informa @davidcobo_ https://t.co/Rde1buSVWU pic.twitter.com/094BwJsmcu — NacióDigital (@naciodigital) September 11, 2022

10:21 Forcadell lamenta que l’ANC s’hagi "radicalitzat" i hagi perdut "transversalitat"



Carme Forcadell, expresidenta de l’ANC i del Parlament, ha lamentat a Catalunya Ràdio que l’entitat s’hagi “radicalitzat” i hagi “perdut la transversalitat”. Sobre la possibilitat que l’Assemblea hagi posat damunt la taula impulsar un partit nou, ha remarcat que la llista cívica ja es va provar amb Junts pel Sí. També ha recordat que l’ANC ja es va implicar en les municipals del 2019 amb Primàries. Informa Oriol March.

10:20 Vilalta reivindica la "pluralitat" de l'independentisme: "Fora els retrets i allò que ens debilita"



La portaveu d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha reclamat que l'independentisme reivindiqui la seva "pluralitat" i eviti les discussions. "Fora els retrets i allò que ens debilita", ha expressat en la seva intervenció a tocar del monument de Rafael Casanovas. Igualment, ha insistit a demanar "no confondre's d'adversari", davant la pressió dels sectors més crítics de l'independentisme. En aquest sentit, Vilalta ha situat al centre de la seva política la priorització de "les taules de negociació" com a via per "articular" una eventual república catalana. Informa David Cobo.

10:17 Forcadell "entén" els xiulets contra ERC però "li dol personalment"



Carme Forcadell, primera presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i expresidenta del Parlament, ha assenyalat a Catalunya Ràdio que li "dol" personalment que hi hagi xiulets contra ERC, però ha indicat que els "entén". També ha mostrat "comprensió" cap als militants republicans que se senten "exclosos" pels postulats de l’ANC. "Jo aniré a la concentració encara que no comparteixi el 100% del manifest", ha apuntat. Informa Oriol March.

10:12 Lleida vindica el paper de les dones en la història de Catalunya



L'acte institucional de la Diada a la demarcació, que s'ha celebrat a la Seu Vella, deixa enrere les restriccions https://t.co/MaINA3GopS — NacióLleida (@NacioLleida) September 11, 2022

10:07 Borràs crida a la «resistència activa davant l'opressió» i demana una ciutadania mobilitzada



La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha recuperat la primera llei que va tramitar el Parlament l'any 1980 i que va fixar la Diada Nacional el dia 11 de setembre per reivindicar que aquell text contemplava "la resistència activa davant l'oposició" i s'ha fet seves aquestes paraules per reclamar que "una ciutadania mobilitzada" que faci "resistència activa davant l'opressió". En el seu parlament també ha insistit en la referència a una necessitat del "recobrament de les llibertats nacionals". Amb tot, ha defensat que Catalunya viu "una Diada històrica, de pèrdua de llibertats" i ha condemnat els incidents d'ahir al Fossar de les Moreres.

09:53 Illa reclama un executiu que "en lloc de barallar-se, governi"



El líder del PSC, Salvador Illa, ha reivindicat la necessitat "d'un Govern que, en lloc de barallar-se, governi". En la seva presència l'ofrena floral al monument de Rafael Casanova, el representant socialista ha lamentat que ahir es produïssin incidents al Fossar de les Moreres i els ha condemnat. "A Catalunya fa molts que votem i seguirem votant", ha dit en una reivindicació de la política de les institucions, per contraposició al sector més crític de l'independentisme que des de primera hora del matí també s'ha manifestat al centre de Barcelona. Informa David Cobo.

09:52 L'ANC carrega contra l’estratègia d’ERC i defensa el component crític de la manifestació: "Cal trencar l’immobilisme"



La presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha avisat els partits que la proposta d’impulsar un nou partit “va de debò”. “La legislatura no ha acabat. Els partits es poden posar les piles”, ha apuntat Feliu, que ha defensat “trencar l’immobilisme”. Pel que fa als xiulets contra ERC al Fossar de les Moreres, la presidenta de l’ANC ha carregat contra l’estratègia republicana del diàleg. “No es tracta de tenir un pla, sinó de compartir-lo”, ha indicat. Preguntada sobre si la concentració serà un monogràfic de retrets als partits, Feliu ha alertat que cal “fer moure”. Informa Oriol March.

09:46 Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, xifra en 240 els autocars que arribaran des de tot el país per la manifestació de la Diada



La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha assenyalat aquest diumenge a Catalunya Ràdio que hi haurà un “augment” de participació respecte de l’any passat. Hi ha 240 autocars des del territori, una xifra molt inferior a la dels anys àlgids del procés. “Cridem tothom a ser-hi, segur que la manifestació serà un èxit”, ha remarcat Feliu. Informa Oriol March.

09:42 Puigdemont demana "renovar el compromís" amb la independència: "Malgrat la boira, cal caminar"



"Malgrat la boira, cal caminar". Amb aquest missatge Carles Puigdemont ha volgut celebrar i felicitar la Diada, un dia per defensar les "nostres llibertats" i "renovar el compromís" amb la independència de Catalunya. "Faci sol o faci boira, com és el cas d'aquest matí a Bèlgica. Sempre hi hem de ser", ha assegurat a través d'una publicació a Twitter. Informa Lluís Girona. Bona Diada Nacional de Catalunya! És un dia de record dels que van defensar les nostres llibertats, i un dia per renovar el compromís de continuar fent-ho, siguem on siguem. Faci sol o faci boira, com és el cas d'aquest matí a Bèlgica. Sempre hi hem de ser. pic.twitter.com/GuhZ7CBM4L — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 11, 2022

09:33 Iceta desitja "grans acords des del diàleg" davant la necessitat de "superar reptes i dificultats" Desitjo una feliç Diada a tots els catalans i catalanes. Que el respecte al caràcter plural i divers de Catalunya i la necessitat de superar reptes i dificultats, ens estimulin a trobar des del diàleg grans acords per impulsar el progrés del país, la igualtat i la justícia social pic.twitter.com/RgfpbCPpI4 — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) September 11, 2022

09:32 Jordi Sànchez admet que cap actor independentista té un "full de ruta clarivident" per culminar el procés



Jordi Sànchez, exsecretari general de Junts i expresident de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), ha assenyalat en una entrevista a Catalunya Ràdio que és “normal” que la “intensitat” de les manifestacions independentistes no sigui la de fa uns anys. “Hi ha desorientació i empipament”, ha apuntat Sànchez, que ha reclamat trobar “concreció” per reprendre el camí del 2017 “amb un somriure i il·lusió”. “En aquests moments, ningú té una estratègia per arribar a la independència”, ha ressaltat l’exsecretari general de Junts, que ha indicat que aixecar la suspensió de la DUI “no apropa” l’estat català. Informa Oriol March.

09:28 Sánchez felicita la Diada en català: "Un dia per celebrar i per seguir treballant pel retrobament i el progrés"



El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha felicitat la Diada a través d'un missatge en català a Twitter. "Avui és un dia per celebrar i per seguir treballant pel retrobament i el progrés de tots els catalans i les catalanes", ha assegurat Sánchez, que ha defensat que la pluralitat social i cultural de Catalunya és "una riquesa pel conjunt d'Espanya". Informa Lluís Girona. Avui és un dia per celebrar i per seguir treballant pel retrobament i el progrés de tots els catalans i les catalanes.



La pluralitat social i cultural de Catalunya és una riquesa pel conjunt d'Espanya.



Bona Diada!#Diada2022 pic.twitter.com/b7ZUPrLggj — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2022

09:23 Òmnium situa l’Estat com a “sabotejador” de la taula de diàleg i lamenta la “confrontació” dins l’independentisme



Xavier Antich, president d’Òmnium Cultural, ha situat aquest diumenge a Catalunya Ràdio l’Estat com a “principal sabotejador” de la taula de diàleg, un mecanisme que ha reconegut que no està “donant fruits”. Antich també ha lamentat que existeixi “molta confrontació” dins l’independentisme, com demostren les tensions viscudes aquesta nit al Fossar de les Moreres. Informa Oriol March.

09:23 Xavier Antich, president d'Òmnium, espera que el "tornarem a votar" de Pere Aragonès al missatge de la Diada es pugui concretar d'aquí a poc temps amb entitats i partits buscant els màxims consensos. Ho ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio. Informa Ferran Casas.

09:23 Aragonès, després de l'ofrena del Govern a Rafael Casanova: "Desitjo que ens expressem amb pluralitat i conviccions i a favor del dret a escollir el nostre futur"



El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparegut després de l'ofrena del Govern a Rafael Casanova. "Som una nació diversa i desitjo que ens expressem avui amb pluralitat i conviccions i a favor del dret a escollir el nostre futur", ha assegurat.

09:21 Marxa de torxes a Granollers



Una marxa de torxes pels carrers de Granollers ha denunciat durant la vigília de l’Onze de Setembre la repressió de l'estat espanyol. També s'ha tingut un record per les persones "que han lluitat per la llibertat dels Països Catalans".

07:44 Xiulets i crits al Fossar de les Moreres



Xiulets, crits i insults contra ERC i el PDECat a l’ofrena floral al Fossar de les Moreres. Alguns col·lectius acusen els republicans de “botiflers” i "traïdors". També s’han sentit alguns xiulets contra Junts. Una fotògrafa ha estat agredida.



