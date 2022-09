La primera anàlisi d'Adif no troba el motiu de l'avaria que ha deixat Rodalies sense servei

Una avaria amb gran afectació

A primera hora de la tarda, Adif encara desconeix el motiu pel qual s'ha produït l'avaria que ha deixat Rodalies sense servei durant les tres primeres hores d'aquest divendres . La presidenta d'Adif, María Luisa Domínguez, ha explicat que tot ha començat en el moment de fer una l'actualització rutinària del software del sistema de comunicacions entre el Control de Trànsit Centralitzat (CTC) i els trens. En el moment de fer aquesta gestió, que Domínguez ha insistit que, ha saltat un problema "absolutament anòmal". Fruït d'aquesta incidència, s'ha trobat que el disc dur del sistema s'ha malmès i se n'ha posat un de nou per poder reprendre el funcionament habitual de la xarxa. Més enllà d'apuntar l'excepcionalitat d'aquesta avaria, però, la presidenta d'Adif ha insistit que encara no s'expliquen què ha pogut fallar.De fet, també s'ha aclarit que no hi ha cap termini clar de quan es podrà trobar el motiu de la incidència. El fet que el disc dur, o hardware, hagi quedat danyat i s'hagi substituït ha fet que l'anàlisi que esperen de l'empresa proveïdora de la tecnologia no pugui ser immediata. Així,, s'ha limitat a apuntar María Luisa Domínguez des d'una compareixença da l'estació de Sants.El que han deixat clar des d'Adif és queUn nou contracte de gestió d'aquesta tecnologia, operat per Atos Unify, s'havia fet càrrec d'una actualització del sistema. Així, s'ha volgut descartar que la tecnologia del CTC barceloní fos antiga.La clau deés que no se sap si el disc dur estava en mal estat abans de l'incident, i si això ha pogut col·laborar en l'origen de l'avaria, o si s'ha fet espatllat com a conseqüència de l'error.De moment, l'empresa responsable de la infraestructura ha demanat perdó a la ciutadania i ha insistit en quède la qual caldrà estudiar quines conseqüències se'n deriven. En el mateix sentit, la portaveu d'Adif ha subratllat que davant d'un problema que no permetia la comunicació entre el centre de control i els trens, a través d'un sistema tren-terra, s'ha considerat prioritari anul·lar el servei de trens per qüestions de seguretat.L'avaria per la qual ha hagut de comparèixer la presidenta de la companyia d'infraestructures s'ha iniciat aquesta passada matinada i ha provocat que, al marge de l'alta velocitat. Una incidència anòmala que ha fet que el centre de control no pogués comunicar-se amb els trens, després que hi hagi hagut un error a partir de la renovació del software de comunicacions al CTC situat a l'Estació de França.Aquesta situació ha provocat la manca de servei de tren a tot l'espai operat per Rodalies i ha comportat que 80.000 persones es quedessin sense possibilitat de moure's des de primera hora del matí. Poc després, a partir de les 8h, quan s'ha restablert la funcionalitat dels combois, s'ha mantingut una recuperació progressiva dels trens amb els ritmes de pas alterats. Segons Adif,, si bé podrien haver seguit havent alteracions en el servei a causa dels problemes arrossegats del matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor