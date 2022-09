El traspàs de Rodalies, congelat des del maig pel desacord Estat-Generalitat

Una avaria sense motiu?

La barreja entre avaria i traspàs

Unainformàtica al Centre de Trànsit Centralitzat (CTC) ubicat a l' ha deixat Catalunya sense servei de Rodalies durant dues hores . La incidència, d'una gravetat superior als contratemps habituals en el servei, ha derivat en una tempesta política entre l'Estat i la Generalitat. Al centre del debat, com cada vegada que l'afectació deixa els usuaris sense transport en hores especialment sensibles, hi ha el traspàs de Rodalies, per bé que la responsabilitat del caos d'aquest divendres corresponia a. Un traspàs que, segons diverses fonts consultades per, es troba "congelat" des del mes de maig, quan es va celebrar per última vegada una reunió del grup de treball constituït entre el govern espanyol i la Generalitat per abordar la qüestió."No veiem que passi a curt termini", resumeixen des de, que és des d'on es gestionen les competències de. "Tot està aturat", afegeixen des de la Moncloa. El compromís de crear unsobre el traspàs es va pactar en la comissió bilateral del 2 d'agost del 2021, celebrada a Madrid, i finalment es van acabar celebrant tres reunions. La primera va ser el 15 de desembre de l'any passat, mentre que enguany hi ha hagut trobades el 8 de febrer i el 9 de març. Les dues parts es van estar intercanviant documents entre els mesos d'abril i maig - en ple xoc entre governs per l'esclat del Catalangate -, però al maig es van trencar les converses.Des de l'executiu espanyol assenyalen que la Generalitat es va "despenjar" amb un document que no estava "consensuat", i que això va encallar les converses pel traspàs. Aquest document, sempre segons la versió estatal, va ser elevat "sense treball previ" a la comissió mixta d'afers econòmics i financers, i no es va poder continuar amb la negociació. Fonts de l'executiu català, en tot cas, remarquen que el canvi de titularitat del servei és "possible", i que només és qüestió de "voluntat política". El president, ha insistit en aquesta idea al llarg d'aquest divendres, com també ho ha fet el vicepresident. La qüestió tindrà recorregut, perquè Junts té previst presentar propostes de resolució en el debat de política general favorables al traspàs de Rodalies pensades perquè eles mulli sobre aquesta carpeta.Que l'avaria hagi tingut un component tècnic no ha estovat la posició de la Generalitat, que consideral'episodi viscut a les estacions catalanes. "Quan no és una avaria és la catenària, o un arbre, o el vent, o el sistema informàtic", resumeixen fonts governamentals. Elsque han mantingut els últims mesos Puigneró i la ministra de Transports, Raquel Sánchez, no han encarrilat el traspàs. El vicepresident, en una compareixença a Madrid el novembre de l'any passat, va assenyalar que l'assumpció d'aquestes competències havia encetat el "camí definitiu" , però els avenços encara no han arribat malgrat que la Generalitat ho veu. La setmana passada, de fet, es va posar en marxa una subdirecció general per afavorir el traspàs Només Renfe, argumenta el govern espanyol, disposa dels recursos necessaris -personal, tallers i trens- per operar el servei, de manera que la Generalitat -fins que no licitin el contracte a un nou operador quan es liberalitzi el sector a partir del 2027- hauria de garantir amb contracte a l'operador estatal que els diners de la Hisenda espanyola planificats per a Rodalies es destinen efectivament per aquest propòsit. De moment, l'administració catalana ha adjudicat al'explotació del servei a l'aeroport del Prat pel nou accés i les Rodalies de Mentrestant, la quotidianitat ferroviària segueix trobant-se alteracions de diversa tipologia de manera habitual. El problema afegit de l'avaria d'aquest divendres és que. Segons ha explicat en roda de premsa la presidenta de la companyia, María Luisa Domínguez , es desconeix perquè l'actualització del software del sistema de comunicacions -que a Madrid i Castelló s'havia fet sense incidents- ha desembocat en aquest error.Més de 12 hores després de l'inici de la incidència, Domínguez ha remarcat que l'única dada que tenen certificada és que-després ha estat substituït- i que s'ha obert una investigació per a la qual no hi ha terminis. Amb el nou disc dur i el restabliment del sistema, s'ha aconseguit tenir operatiu el servei de comunicacions amb l'actualització del software que es buscava des de l'inici.Sigui com sigui, la representant d'Adif ha aprofitat per demanar perdó, especialment aque s'haurien quedat sense possibilitat d'agafar el tren que utilitzen habitualment. Aquesta incidència ha fet que fins les vuit del matí no estigués totalment resolt el problema intern de les comunicacions entre el centre de control i els trens i, a partir de llavors, s'ha començat a restablir la circulació. Malgrat això, les afectacions s'han arrossegat durant moltes més hores . A les onze del matí, a l'estació de Sants, encara hi havia usuaris que rondinaven després d'haver estat. Quan preguntaven als informadors de l'estació es trobaven la manca de respostes. Davant d'això, alguns han hagut de marxar en aerobús o taxi, assumint ells mateixos la despesa del canvi de transport.Si bé la plana major de la política catalana ha aprofitat per denunciar el bloqueig en el traspàs sencer de la gestió de Rodalies arran de l'incident d'aquest matí, des de l'Estat s'ha remarcat que no hi ha cap connexió entre aquesta avaria, corresponent a Adif, i la manera en què s'opera amb Renfe. Fonts del sector ferroviari, coneixedores d'aquestes implicacions, ho han il·lustrat amb una comparativa:D'aquesta manera, s'ha insistit en què un traspàs de les competències en la gestió de Rodalies no canviaria la possibilitat de patir avaries com l'última d'Adif, que no es veuria afectada pel canvi de gestió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor