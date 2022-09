El Pacte Nacional per a la Indústria abocarà 3.200 milions per transformar el teixit productiu

Elja és una realitat i abocaràper a la transformació del teixit industrial de Catalunya, a través de. És una dada que dona la idea de la rellevància d'un Pacte presentat aquest divendres a l'edifici DFactory de la Zona Franca pel president de la Generalitat,, i els principals agents socials.El nou Pacte Nacional és fruit d'unque pretén transformar el model industrial, augmentar-ne el seu pes, avançar en el procés de digitalització, fer el model més sostenible i generar ocupació de qualitat. Han signat el Pacte el president Aragonès, el conseller d'Empresa i Treball,, els presidents de les patronals Foment del Treball,, i Pimec,, i els dirigents de CCOO,, i UGT,. Han donat Totes les forces polítiques del Parlament,, han participat en el procés d'elaboració del Pacte Nacional. A més, en el Pacte hi han participat també entitats de la societat civil i universitats.El president de la Generalitat ha subratllat la importància del Pacte Nacional, afirmant queperquè és l'àmbit econòmic que garanteix la prosperitat, la cohesió i la productivitat del país. Ha fet un elogi de lai ha assegurat que el Govern té clar el projecte de transformar el model productiu i assolir les transicions verda i energètica. Ha destacat l'impacte pressupostari del Pacte, que comptarà amb el suport de més de 400 milions dels fons Next Generation. Aragonès ha volgut deixar clar que tot això només valdrà la pena si aconsegueix la millora de la qualitat de l'ocupació. "Amb aquest Pacte construïm un futur millor i ens conjurem per assolir prosperitat, ha dit el president, que s'ha referit a les greus incidències a Rodalies , "del tot inacceptables".En la seva intervenció, el conseller Torrent s'ha referit al gran error que va suposar que durant massa anys s'imposés el relat que la millorera la que no existia. Això va ser la victòria de corrents neoliberals de la globalització i ha dut a grans deslocalitzacions. Torrent ha dit que calia anar a una transició econòmica, però que aquesta havia de ser"La millor política industrial és la que existeix i lidera", ha conclòs el conseller.El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, ha valorat la força del pacte assolit i ha demanat que s'estengui a altres àmbits de la vida econòmica, com el. Ha elogiat l'espai triat per signar l'acord, a la Zona Franca, "un espai simbòlic del que ha ser la indústria del futur, la del 4.0". Antoni Cañete, de Pimec, ha dit que cal reflexionar sobre lesdes d'inicis de segle, definint el Pacte com un punt de partida perquè les empreses guanyin dimensió..També els sindicats han destacat la transcendència del Pacte Nacional. Javier Pacheco (CCOO) ha al·ludit a l'acumulació de crisis i la necessitat de reconstruir les cadenes de valor destruïdes per la crisi, tot fent. Ha reclamat que ara es treballi un Pacte Nacional per al Turisme. Camil Ros, d'UGT, ha dit que l'acord envia un missatge a la societat de la rellevància dels grans pactes i ha destacat que la indústria és un sector que ajuda a enriquir tothom i la prova rau en la major resiliència dels països industrials en moments de crisi.Tot en el Pacte Nacional per a la Indústria vol ser més concret i l'objectiu essencial del Pacte Nacional és incrementar el pes de la indústria en eli el 22% del vlor afegit brut el 2025. Altres objectius són augmentar en un 3% la productivitat del sector, incrementar l'electrificació del sector industrial fins al 42% i quadruplicar el pressupost de la Generalitat en innovació industrial.Hi ha cinc grans àmbits en els quals s'estructura el Pacte:, amb el desenvolupament de l'economia de l'hidrogen i un pla d'impuls d'energies renovables;, amb un pla d'atracció de nous elements de la cadena de valor i la creació d'una finestreta única per assessora les empreses en transformació digital;t, amb la consolidació d'una formació professional dual;, impulsant la connectivitat d'alta capacitat en les zones d'activitat; i, amb la creació de préstecs d'impuls industrial i un pla de coinversió en projectes d'innovació d'alt valor afegit. Cadascun d'aquests àmbits inclou un seguit d'actuacions concretes.Abans de l'acte, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat el component d'que vol tenir el pacte i laque incorpora, definint els sectors que tenen recorregut per assolir l'objectiu que la indústria representi el 25% del PIB l'any 2030. El Pacte, com ha explicat, directora general d'Indústria, parteix de tres elements essencials: donar robustesa al teixit industrial, recuperar autonomia industrial estratègica i impulsar les dues transicions en marxa: la verda i la tecnològica. "El que pretenem amb aquest Pacte -ha explicat el conseller- és crear un entorn més propici per a les nostres empreses".Natàlia Mas s'ha referit al suposat impacte en la producció deld'empreses catalanes i ha subratllat que això no s'ha traduït en el trasllat de les plantes industrials. Ha destacat que "no detecten" possibilitat de sortida i sí de retorn.

