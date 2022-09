Homenatge sentit i emotiu a Patrícia Gabancho, cinc anys després del seu traspàs

Com llegiria avuil'espectacle de lluites intestines i picabaralles buides entre les diferents famílies de l'independentisme? Aquesta pregunta ha planat durant tot l'acte convocat aquest dijous l'expresidenta l'Auditori Irla de Girona, sota el títol "Homenatge Nacional a Patrícia Gabancho". Davant una sala plena, s'han succeït parlaments i intervencions enregistrades per recordar l'activisme i la militància incansables de Gabancho en defensa de la llengua, la cultura i la llibertat deEl presentador de l'acte, el periodista i editor, ha recordat que l'homenatjada havia integrat des de l'inici el Consell Editorial de, on era a més a més articulista, i ha destacat la contundència de les seves aportacions i la defensa aferrissada dels drets dels catalans amb el que ha definit com "una arma de construcció massiva: la seva ploma".L'expresident de l'Ateneu Barcelonès,, que va compartir junta amb Gabancho com a vicepresidenta, ha posat en relleu les fermes conviccions de la periodista nascuda a, i ha esmentat diverses iniciatives culturals, educatives i socials impulsades per ella durant el seu pas per la cúpula de l'entitat. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana,, ha fet servir uns paràgrafs de la Matemàtica de la Història d'Alexandre Deulofeu –d'una edició amb pròleg de la mateixa Gabancho– per posar en relleu el compromís insubornable de la periodista i activista amb la independència de Catalunya, sempre disposada a ajudar i participar en qualsevol activitat o iniciativa de l'Assemblea.La presidenta de la Plataforma per la Llengua,, ha hagut d'intervenir amb un vídeo enregistrat des de casa seva, per culpa de la, que la manté confinada. Ha valorat que Gabancho, tot i no ser catalanoparlant nadiua, dominava a la perfecció la llengua catalana, va escriure centenars d'articles periodístics i una vintena de llibres amb una qualitat lingüística envejable. Gabancho reclamava a periodistes, tertulians i presentadors una cura per la llengua equivalent a la que hom troba en altres cultures, on no es tolerarien intervencions plenes de barbarismes i construccions gramaticalment incorrectes.S'esperava la presència de l'expresidenta del Parlament, però s'ha excusat a última hora per haver d'assistir al lliurament de les medalles del. Ha enviat, però, una intervenció enregistrada en vídeo on esmentava els títols més rellevants de l'obra literària de la periodista homenatjada, tot recordant que li havia dut personalment un exemplar de Dones de 1714, pel qual professa una especial predilecció. Borràs ha destacat que Gabancho era "catalana per elecció", i "un exemple d'integració".Abans de la intervenció final de Torra, s'ha projectat un fragment profètic d'una entrevista ambper a la Revista Esguard, de fa 10 anys, on Gabancho augurava que "menys que treure els tancs al carrer,està disposada a tot per mantenir sotmesa Catalunya, incloent-hi inhabilitacions, empresonaments o el que sigui". Torra ha recordat els aspectes més personals de la seva vinculació amb la periodista homenatjada, com ara les seves passejades per una Barcelona "que estava més neta que no pas ara".L'expresident ha aprofitat l'avinentesa per demanar una participació massiva a la manifestació de l'Assemblea de l'11 de setembre. "No entenc aquestes picabaralles entre independentistes", ha assegurat. Per Torra,"internacionalment només miraran si els catalans han tornat a sortir massivament al carrer per reclamar la, res més".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor