L'escola i les desigualtats: tres passos endavant i tres assignatures pendents

"Tota persona té dret a l'educació. L'educació serà gratuïta, si més no, en la instrucció elemental i fonamental. La instrucció elemental serà obligatòria. L'ensenyament tècnic i professional es posarà a l'abast de tothom, i l'accés a l'ensenyament superior serà igual per a tots en funció dels mèrits respectius". Així ho detalla la Declaració Universal dels Drets Humans proclamada per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) el 1948. La xarxa educativa catalana compta amb prop de 4.000 centres escolars d'educació infantil i primària, segons dades de l'Idescat, més de la meitat dels quals de titularitat totalment pública.



Al marge de la formació acadèmica, un dels objectius dels centres que integren el sistema educatiu públic és laminar les desigualtats de l'alumnat. Que no pesin l'origen ni la renda en l'etapa formativa. Però compleix l'escola catalana la funció d'agent actiu per combatre aquestes desigualtats?

La immersió, un model d'èxit pendent d'actualitzar

Educació infantil gratuïta, un avenç necessari

L'escola, per a tothom: Zones Escolars Rurals

Atenció a les necessitats especials: no assolit

La sisena hora, la gran diferència entre pública i concertada

Les extraescolars, un luxe al servei d'alguns

Segregació escolar i abandonament, dos problemes enquistats del sistema

La, un dels fonaments de l'escola catalana, ha servit històricament perquè la gran majoria de lai el castellà, es garanteixi una igualtat d'oportunitats pel que fa a la llengua i no es divideixi la societat per aquest motiu, però fa anys que això està canviant. Amb unes dades sobre l'ús del català que no són bones, els experts i la comunitat educativa plantegen la necessitat deFins i tot a les aules l'ús del català ha disminuït: el 2021, i segons dades del Departament d'Educació, només el 46,8% del professorat de 4t d'ESO s'adreça en català als alumnes . El descens en l'ús social del català ha fet saltar les alarmes, que se sumen a l'ofensiva judicial per lesionar el model."Lesexisteixen i. La immersió és la metodologia idònia per fer-ho", assegura, de la Fundació Bofill, a. Des de l'AFFAC (Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya), la seva presidenta,, afirma que estan "molt contents" amb el nou marc normatiu validat pel Govern i el Parlament que, de moment, ha evitat l'aplicació del 25% de castellà a les aules, tal com havia dictat prèviament el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Educació s'ha felicitat per haver frenat l'ofensiva judicial , ara somnolent a l'espera del que pugui decidir el Tribunal Constitucional (TC) Una de les novetats i millores d'aquest curs acadèmic és que l'Infantil 2 és gratuït en totes les llars d'infants públiques catalanes . El conseller d'Educació,, ha tret pit de la mesura, que considera beneficiosa en termes pedagògics, socials, d'igualtat i de conciliació. Lade la Generalitat cobrirà els 1.600 euros que fins ara pagaven les famílies i només està prevista per a les escoles bressol públiques. Tot i haver fet un pas endavant molt necessari, des de l'AFFAC denuncien que "".Per què? En primer lloc, cal tenir en compte que elper una plaçaen totes les llars d'infants públiques catalanes, sinó que depèn totalment de la. Mentre a Barcelona algunes famílies paguen fins a 395 euros al mes per una plaça pública, a Lleida el cost màxim és de 200 euros mensuals. En aquest sentit, Tascón considera que, tot i ser un, la mesura encara éssegons el lloc on es visqui i cal més treball continu amb la comunitat educativa per evitar aquestes desigualtats."No només cal fer-ho gratis sinó queentre les famílies", asseguren des de la Fundació Bofill. A Catalunya, l'etapa de llar d'infants està molt integrada, considerant-se el pas previ a l'entrada a l'escola, però la població estrangera no ho concep com una cosa comuna. En aquest sentit, Alegre reflexiona sobre la necessitat d'explicar els beneficis que aporta aquesta primera fase educativa i, també incorporant-hi les excursions, activitats complementàries o menjador.Lano para de perdre habitants any rere any i les comarques pirinenques, juntament amb l'interior del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, en són les més afectades. Més del 63% dels catalans viuen a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona, mentre que les comarques lleidatanes només acumulen el 4,70% i les Terres de l'Ebre un 3,34%. Elde la població són dos factors crítics que afecten bona part del territori català. De retruc, un delssón elsque han seguit vivint en aquestes zones. Hi haque es veuen obligades aper falta d'alumnes, ino es poden permetre el luxe de tenir contractats tots elsPer garantir el correcte funcionament dels centres, i que tots els alumnes de Catalunya tinguin les mateixes possibilitats, el 1988 es van crear les. Són les conegudes, institucions formades per und'un entorn proper que es consideren com un, però respecten la identitat pròpia de les escoles que les integren. A Catalunya n'hi ha 89 escampades per tot el territori, que treballen conjuntament amb les escoles rurals -escoles públiques úniques al poble que no arriben a tenir un grup per nivell educatiu- per garantir una educació universal gratuïta per a tots els infants del país. "", clama, mestre especialista de música, psicopedagog i cap d'estudis de l'Escola Antoni Vilanova de Falset, al Priorat.un nombre deper ael nombre d'aquest tipusperi definirper redistribuir els alumnes de manera equitativa són algunes de les mesures del Govern perEn aquest sentit, el Departament d'Educació anomena alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu () tots aquells alumneso ambque requereixin unao personalitzada. Són, entre d'altres, persones afectades temporalment o permanent amb discapacitats psíquiques, motrius o sensorials, però també sobredotació o condicions associades a la història educativa i escolar de l'alumnat.Tot i que eles va aprovar elque regula els NESE i que havia de servir per desplegar les mesures per ajudar aquests alumnes, les famílies denuncien que no s'ha actuat com estava estipulat. "", lamenten des de l'AFFAC, mentre demanen que l'escola sigui un lloc "per tothom", independentment de les necessitats de cada alumne. Si bé és cert que les necessitats físiques són, sovint, les més senzilles de satisfer, en el cas de les-com un trastorn de l'espectre autista- hi ha mésperl'infant. En primer lloc, perquè no s'estan destinant elsnecessaris per solucionar-ho, fet que es podria solucionar amb la codocència -que hi hagi més d'un docent a l'aula per atendre tothom-. I, en segon, perquèperquè tothom puguin seguir-les. "Cal un canvi cultural", assegura Tascón. En aquest sentit, Alegre, de la Fundació Bofill, alerta que, més enllà d'un correcte repartiment dels casos als centres, cal una "" a l'escola.", denuncia la presidenta de l'AFFAC. Que existeixi aquesta doble xarxa educativa comporta que hi hagi desigualtats gairebé de manera implícita: les concertades, gràcies al suport econòmic de les famílies, es poden permetre oferir més hores lectives als alumnes, una atenció més personalitzada i activitats extres que a la pública són impensables. Entre aquestes diferències, una de les més sentides és laLa va implementar el tripartit elper equiparar les hores lectives de l'escola pública i la concertada, i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau la vaDesprés d'estar durant cinc cursos en actiu, posant al mateix nivell la pública i la concertada en calendari lectiu, la segona encara la manté. "Cal tenir en compte que causa una", asseguren des de l'AFFAC i la Fundació Bofill. Sovint, aquest és un dels motius que fan decidir les famílies per una escola o una altra. Alegre, però, matisa que caldria veure què passa si la pública torna a incloure la sisena hora, ja que "potser pot portar problemes amb els concertats". Ho diu fent referència al fet que en aquests centres són les famílies qui financen aquest afegit a l'horari lectiu i potser demanarien a la conselleria que també se'ls pagui., continua Tascón, que demana augmentar el percentatge de centres públics per apropar-se al model europeu. Mentre allà tenen gairebé el 90% de públiques i les concertades no hi tenen cabuda, a Catalunya els centres públics només són el 65% del total. "", clama la presidenta de l'AFFAC alhora que recorda que des de l'associació no reclamen la sisena hora a escala general, però sí que demanen tenir en compte que causa desigualtat. Alegre, a més, afegeix que hi ha algunes escoles públiques, "només les d'alta complexitat", que també ofereixen la sisena hora: "És una desigualtat que no m'agrada, farem el possible per revertir-la".Jugar a futbol, anar a classes de música o poder assolir més nivell d'anglès és un luxe al servei d'alguns. Lessón una d'aquelles parts del sistema educatiu que també generen. Només les famílies benestants i amb uns recursos econòmics estables es poden permetre pagar extraescolars per als seus fills. Per què? No són ni públiques ni gratuïtes i, per tant,. Per fer front a aquesta desigualtat, hi ha alguns ajuntaments, com el de Barcelona, que ja han iniciat polítiques per revertir-les. Aquest curs 2022-2023 han invertit 23 milions d'euros per crear unadeper "universalitzar" la participació d'infants i adolescents en espais formatius fora de l'horari escolar."Pensem que cal anar cap a unapensada per a, però primer cal resoldre els mals més grans i, després, anar a la resta". Des de l'AFFAC es posicionen a favor d'acompanyar les famílies vulnerables perquè també tinguin accés a les activitats extraescolars, tot i que apunten que cal "fer-ho bé". També des de la Fundació Bofill, que denuncia que unes extraescolars de pagament és una "" i que és necessari "fer política" en aquest àmbit. Ara bé, les dues entitats consultades per aquest diari avisen deldeunesque, en la immensa majoria dels casos, estan produïdes per: "Les empreses privades en l'entorn educatiu no hi tenen cabuda.".Són dues de lesque més entorpeixen un correcte funcionament del sistema educatiu. Les dades de, exagerades en barris marginals amb centres guetos, i els altssón els dosdel sistema. "La lluita contra la segregació és a llarg termini", recorda Alegre, de la Fundació Bofill, mentre ho relaciona directament amb les dades d'abandonament escolar que pateix Catalunya.Tot i que el model educatiu català compta amb un mètode pensat per fer unai el més igualada possible de les persones vulnerables i immigrants al sistema, des de l'AFFAC asseguren que no és el més adequat. "No es modifica la realitat de les persones, sinó que es desarrelen del seu lloc de confort i", lamenta Tascón, qui reconeix que aquests problemes no només s'han de solucionar des de l'escola, sinó que també cal fer-ho des d'unaper poder ajudar els afectats a tenir unamés "".

