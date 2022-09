El jutge arxiva la macrocausa contra 200 persones pels talls de Tsunami Democràtic

El jutjat d'instrucció 4 deha arxivat aquest dijous lapels talls a l'organitzats peramb motiu de la sentència del procés, la tardor de 2019.ho ha comunicat a través de Twitter i ha celebrat la decisió, que arriba quasi tres anys després dels fets. El(TSJC) ho ha confirmat minuts després. Entre els investigats hi havia la diputada d'ERC al Congrés,El jutjat considera que els fets que s'investiguen no es poden emmarcar en el delicte de. "Vista la identitat substancial de les conductes atribuïdes als investigats, únicament procedeix el sobreseïment lliure de les presents actuacions per desordres públics", diu la interlocutòria del jutge. Ara bé, sí que continuarà investigat un dels activistes, J. G. P., per un possible delicte d'En la resolució, el jutge es fa seva la versió de lai les defenses i acorda arxivar la causa. Alerta Solidària, però, remarca que aquesta decisió no és el resultat de cap "desjudicialització" i critica que s'hagi hagut d'esperar tant fins a assolir l'arxivament. "Només la voluntat d'arrossegar el càstig pot explicar per què no s'ha arxivat abans, denuncien els advocats.

