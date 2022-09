El Govern distribuirà ventiladors a les escoles on fa més calor

a tots els"on s'ha detectat unamés en l'inici del curs , segons ha informat el departament aquest dijous. La distribució es farà durant la tarda d'aquest dijous i el divendres per evitar que la temperatura dels centres ascendeixi per, tal com ha passat aquesta setmana.La tria dels centres es farà amb criteris tècnics derivants d'un estudi que el Departament ha encarregat per explorar les necessitats de cada centre. A més, la conselleria liderada per Josep González-Cambray ha anunciat que de cara a la primavera i estiu vinent es faranSeran, per ara, petites intervencions "amb l'activitat lectiva com ara la instal·lació de. Això no obstant, també es farà un estudi en profunditat de cada centre del qual se n'encarrega la Universitat Politècnica de Catalunya.La resposta del Govern arriba després que els centres es queixessin elpassat de lesque es registraven als edificis, fins al punt de demanars en els casos més extrems. El Departament ja ha advertit ara que això no és possible i ha enviat unI és que des d'Educació no hi ha previst un pla de climatització a curt termini, tal com va advertir la secretaria del Departament, Patrícia Gomà, en la presentació del curs.Per fer front a les temperatures extremes que s'acumulen a l'interior del centre, algunes famílies han optat peri portar-los a les aules. Així, garanteixen que l'ambient per als infants sigui més suportable. Ara, vista la reacció de les famílies i la possibilitat que es registren temperatures altes durant els pròxims dies, el Departament ha decidit actuar als centres on han determinat que hi ha exposició a temperatures més altes.

